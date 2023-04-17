Відеодокази страт надсилають з 24 лютого — Лубінець про інструменти притягнення окупантів до відповідальності

Від 24 лютого Україну затягли у часи середньовічної розправи над людьми: росіяни винищують нас просто за те, що ми існуємо та розвиваємося як нація й народ. Уже не вперше українська та світова спільнота бачить: це не війна Путіна, це війна кожного росіянина.

Минулого тижня українців приголомшили відео страт наших військових, яких узяли в полон росіяни. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в коментарі під час телемарафону Єдині новини зазначила: схоже, що страта відбулася ще влітку, проте з деяких причин це відео опублікували саме зараз.

Та з нещодавнього інтерв’ю Українській правді Уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця стає зрозумілим: такі дії чиняться щодо українців від першого дня повномасштабного вторгнення.

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Дмитро Лубінець каже: Офіс омбудсмена від початку повномасштабної війни отримав вже декілька десятків матеріалів з ймовірними стратами захисників.

За його словами, окупанти самі записують відеорозправи над українськими військовими. Вони без жалю відрізають голови, кінцівки, статеві органи, вуха та ніс, фаланги на руках.

— Що я повинен зробити? Звернути увагу (на інцидент — ред.) й (надіслати — ред.) окремий лист на Верховного комісара ООН щодо цієї ситуації — я вимагаю в листі розглянути питання поводження з військовополоненими української армії не тільки по цьому прикладу, — каже Лубінець.

Окрім цього, в ефірі Радіо Свобода уповноважений ВР з прав людей зазначив, що таких розправ та страт може бути десятки тисяч.

— Це ж тільки один із прикладів, який ми показали, який опублікувала російська сторона. А насправді ж їх дуже багато, їх тисячі, можливо, навіть десятки тисяч. Насправді я, як омбудсмен України, отримував десятки подібних відео.

Ми їх не публікуємо, зрозуміло. Але все це накопичується. Ми відкриваємо кримінальні провадження. Це робить Офіс генерального прокурора, — пояснив Дмитро Лубінець.

До того ж Лубінець заявив, що Росія досі утримує в полоні понад 20 тисяч цивільних українців.

— Ця цифра сформована на результатах звернень родичів, тому насправді їх може бути набагато більше, — каже він.

Про те, як Росія десятками років використовує страти як метод підкорення народу, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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