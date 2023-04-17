Видеодоказательства казней присылают с 24 февраля — Лубинец об инструментах привлечения оккупантов к ответственности

С 24 февраля 2022 года Украину затащили во времена средневековой расправы над людьми: россияне истребляют нас просто за то, что мы существуем и развиваемся как нация и народ. Уже не первый раз украинское и мировое сообщество видит: это не война Путина, это война каждого россиянина.
На прошлой неделе украинцев ошеломили видео казней наших военных, взятых в плен россиянами. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в комментарии во время телемарафона Єдині новини отметила: похоже, что казнь произошла еще летом, однако по некоторым причинам это видео было опубликовано именно сейчас.
Но из недавнего интервью Украинской правде Уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца становится понятно: такие действия совершаются в отношении украинцев с первого дня полномасштабного вторжения.
Дмитрий Лубинец говорит: Офис омбудсмена с начала полномасштабной войны получил уже несколько десятков материалов с вероятными казнями защитников.
По его словам, оккупанты сами записывают видео расправы над украинскими военными. Они без сожаления отрезают головы, конечности, половые органы, уши и нос, фаланги на руках.
— Что я должен сделать? Обратить внимание (на инцидент — ред.) и (отправить — ред.) отдельное письмо Верховному комиссару ООН по этой ситуации — я требую в письме рассмотреть вопрос обращения с военнопленными украинской армии не только на этом примере, — говорит Лубинец.
Кроме того, в эфире Радио Свобода Уполномоченный ВР по правам человека отметил, что таких расправ и казней может быть десятки тысяч.
— Это только один из примеров, который мы показали, что опубликовала российская сторона. А ведь на самом деле их очень много, их тысячи, возможно, даже десятки тысяч. На самом деле я как омбудсмен Украины получал десятки подобных видео.
Мы их не публикуем, разумеется. Но все это накапливается. Мы открываем уголовные производства. Это делает Офис генерального прокурора, — объяснил Дмитрий Лубинец.
Мы их не публикуем, разумеется. Но все это накапливается. Мы открываем уголовные производства. Это делает Офис генерального прокурора, — объяснил Дмитрий Лубинец.
К тому же, Лубинец заявил, что Россия до сих пор удерживает в плену более 20 тысяч гражданских украинцев.
— Эта цифра сформирована на результатах обращений родственников, поэтому на самом деле их может быть гораздо больше, — говорит он.
О том, как Россия десятки лет использует казни в качестве метода покорения народа, мы писали в нашем другом материале.
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