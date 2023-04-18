Безперервно використовують авіабомбардування! Росіяни обстріляли Луганщину, є загиблі

Кожен день — це доказ справжнього мотиву російської війни, яку РФ розв’язала в Україні ще у 2014 році. Сьогодні ранок також починається з новин про обстріл Луганської області, який відбувся учора.

Унаслідок російського авіанальоту на селище Новоєгорівка в районі Сватового у Луганській області загинуло троє мирних мешканців, ще одна людина дістала поранення уламками.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор у своєму Telegram.

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Обстріл Новоєгорівки: що відомо

За повідомленням Артема Лисогора, троє мирних мешканців загинули, один дістав осколкових поранень шиї, рук та ніг внаслідок бомбардування росіянами села Новоєгорівка, що на Сватівщині.

Жінку 1977 року народження госпіталізували до Харкова.

— Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, у якому знаходились люди, внаслідок чого виникла пожежа. На жаль, через щільний артобстріл, врятувати людей з-під завалів не було можливості, — повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Він також додав, що останніми днями ворог майже безперервно використовує тактичну авіацію для бомбардування деокупованих населених пунктів Сватівського району.

— Напередодні внаслідок авіанальоту у Невському було зруйновано черговий приватний будинок. На щастя, його мешканці вчасно евакуювалися.

Не нехтуйте своїм здоров’ям та життям — виїжджайте у безпечні регіони. Уся необхідна допомога буде надана! — наголосив голова ОВА.

Також артилерійських обстрілів протягом минулої доби зазнали Стельмахівка та Білогорівка.

Про всі події на фронті протягом останньої доби можна дізнатися з актуальної карти бойових дій в Україні.

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