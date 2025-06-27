Самые эффективные — Днепр и Одесса! Как работают Центры рекрутинга Сухопутных войск

1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ расширяет свою деятельность. Когда-то это был филиал в Киеве, а ныне, по инициативе начальника Центра подполковника Руслана Фурдила, представительства работают еще в четырех городах страны — Львове, Днепре, Одессе и Харькове.

И первые данные из этих регионов даже превосходят ожидания. Расскажем о спросе на вакансии и предлагающих потенциальным бойцам.

Работа 1 Центра рекрутинга в разных городах Украины: первые результаты

Многие украинцы все чаще задумываются над службой в армии, ведь борьба с врагом продолжается. Поэтому открытие представительств центра, где можно самостоятельно выбрать должность, в разных регионах очень своевременны.

— Для меня очень пригодилось, что 1 центр рекрутинга заработал во Львове, — рассказал Григорий, выпускник львовского вуза, который в этом году завершает учебу.

Я подошел к пункту и пообщался с их представителем, который подробно объяснил мне все моменты и на что следует обращать внимание. Выслушав меня, он предложил мне вакансию в рядах ВСУ и подобрал бригаду.

Сейчас Григорий прошел собеседование и предварительно договорился с командиром батальона, к которому планирует присоединиться после закрытия сессии.

Если ты тоже хочешь присоединиться к армии, потому что будущее Украины для тебя личная проблема, обращайся в 1 Центр рекрутинга. Это можно сделать и в рамках проекта Контракт 18-24.

Тем временем парни, которые уже обратились в центр, оставляют свои отзывы:

— Я давно хотел присоединиться, слышал об инициативе контракт 18–24, но не хватало какого-то последнего толчка. И тут я услышал из новостей, что в Днепре заработал 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, поэтому при первой же возможности пошел к ним, — рассказывает Василий.

И это было круто! Ребята буквально “разжевали” мне все детали — это стало последней каплей в чаше моего выбора.

— И вот благодаря днепровским специалистам 1 Центра, я подписал контракт, оперативно прошел ВЛК и получил весь пакет необходимых документов.

Сейчас Василий уже собирается ехать на боевую подготовку в избранную бригаду. Можно констатировать, что представительства в регионах показали эффективность — а потому их будет увеличиваться.

Новые пункты не просто информируют граждан и улучшают имидж военной службы, а эффективны для начала военной карьеры.

Сейчас наиболее эффективны центры в Одессе и Днепре, именно в этих городах наибольший спрос на службу.

Количество людей, присоединяющихся к Силам обороны через эти центры, только увеличивается. По мнению начальника 1 Центра рекрутинга Сухопутных войск Руслана Фурдила, эта идея полностью оправдала себя. Дальше последует работа над дальнейшим расширением представительств.

Детальнее о том, как центр помогает найти должность в ВСУ мы рассказывали раньше.

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