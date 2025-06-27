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Самые эффективные — Днепр и Одесса! Как работают Центры рекрутинга Сухопутных войск

Ирина Танасийчук, журналист сайта 27 июня 2025, 10:00
Самые эффективные — Днепр и Одесса! Как работают Центры рекрутинга Сухопутных войск

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