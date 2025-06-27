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Найефективніші — Дніпро та Одеса! Як працюють Центри рекрутингу Сухопутних військ

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 27 Червня 2025, 10:00
Найефективніші — Дніпро та Одеса! Як працюють Центри рекрутингу Сухопутних військ

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