Найефективніші — Дніпро та Одеса! Як працюють Центри рекрутингу Сухопутних військ

1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ розширює свою діяльність. Колись це був філіал у Києві, а нині, за ініціативи начальника Центру підполковника Руслана Фурдила, представництва працюють у ще чотирьох містах країни — Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові.

І перші дані з цих регіонів навіть перевершують очікування. Розкажемо про попит на вакансії та що пропонують потенційним бійцям.

Робота 1 Центру рекрутингу в різних містах України: перші результати

Багато українців все частіше замислюються над службою у війську, адже боротьба з ворогом триває. Тож відкриття представництв центру, де можна самостійно вибрати посаду, у різних регіонах є дуже своєчасним.

— Для мене стало дуже в пригоді, що 1 центр рекрутингу запрацював у Львові, — розповів Григорій, випускник львівського ВНЗ, який цьогоріч завершує навчання.

Я підійшов до пункту та поспілкувався з їхнім представником, який детально пояснив мені всі моменти й на що варто звертати увагу. Вислухавши мене, він запропонував мені вакансію в лавах ЗСУ та підібрав бригаду.

Зараз Григорій вже пройшов співбесіду і попередньо домовився з командиром батальйону, до якого планує долучитися після закриття сесії.

Якщо ти теж хочеш долучитися до армії, бо майбутнє України для тебе особиста проблема, тоді звертайся до 1 Центру рекрутингу. Це можна зробити й в рамках проекту Контракт 18–24.

А тим часом хлопці, які вже звернулися до центру, залишають свої відгуки:

— Я давно хотів долучитися, чув про ініціативу контракт 18-24, але бракувало якогось останнього поштовху. І тут я почув з новин, що в Дніпрі запрацював 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, а тому при першій же нагоді пішов до них, — розповідає Василь.

І це було круто! Хлопці буквально “розжували” мені всі деталі — це стало останньою краплею в чаші мого вибору.

— І ось — завдяки дніпровським фахівцям 1 Центру, я підписав контракт, оперативно пройшов ВЛК та отримав весь пакет необхідних документів.

Нині Василь вже збирається їхати на БЗВП до обраної бригади. Тож можна констатувати, що представництва в регіонах показали ефективність — а тому їх більшатиме.

Нові пункти не просто інформують громадян та покращують імідж військової служби, а є ефективними для початку військової кар’єри.

Наразі найбільш ефективними є центри в Одесі та Дніпрі, саме в цих містах найбільший попит на службу.

Кількість людей, які долучаються до Сил оборони через ці центри, лише збільшується. Тож, на думку начальника 1 Центру рекрутингу Сухопутних військ Руслана Фурдила, ця ідея повністю виправдала себе. Далі буде робота над подальшим розширенням представництв.

Детальніше про те, як центр допомагає знайти посаду в ЗСУ, ми розповідали раніше.

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