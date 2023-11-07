Разведка Британии оценила! Какие последствия поражения российского ракетоносителя Аскольд в Керчи

4 ноября 2023 года украинские военные поразили российский ракетоноситель Аскольд во временно оккупированной Керчи в Крыму. Это подтвердил Стратком ВСУ.
Известно, что корабль получил серьезные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту.
Последствия операции для российских войск прокомментировала британская разведка. Рассказываем об этом дальше.
Об уникальности операции — атаки на завод Залив в Керчи — написал украинский военный портал Defence Express. Эксперты отметили, что поражение российского ракетоносителя Аскольд явилось исторической операцией.
— Эти фотографии демонстрируют, что корабль, хоть и остался на плаву, получил очень критические повреждения очень важных элементов, после чего свой корвет россиянам придется отстраивать заново, буквально “с нуля”.
Украина стала первой в истории, кто уничтожил ракетный корабль врага, который еще не вышел из завода и не был введен в строй своего флота.
Украина стала первой в истории, кто уничтожил ракетный корабль врага, который еще не вышел из завода и не был введен в строй своего флота.
Известно, что силы обороны Украины нанесли удар ракетами SCALP-EG.
По утверждению экспертов Defence Expres, благодаря удару ракетоноситель практически не подлежит восстановлению: ракеты SCALP-EG попали в центральную часть Аскольда, где были размещены восемь вертикальных пусковых установок крылатых ракет Калибр и/или П-800 Оникс.
Благодаря удару силам обороны Украины удалось уничтожить основную систему вооружения корабля.
Также в результате удара, судя по фото в открытых источниках, Аскольд потерял бортовую аппаратуру для управления кораблем.
Операцию Сил обороны Украины оценили в Министерстве обороны Великобритании.
— Способность Украины нанести удар по крымской судостроительной инфраструктуре, вероятно, заставит Россию рассмотреть возможность перемещения дальше линии фронта, которая задержит поставки новых судов, — отметили в минобороны Британии.
Теперь россиянам в Крыму не будет покоя. Недавно украинские военные высадились на полуострове, нанесли врагу потери и отошли. Что известно об этой операции, читай в другом материале.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.