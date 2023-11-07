Війна в Україні

Розвідка Британії оцінила! Які наслідки ураження російського ракетоносія Аскольд у Керчі

Вікторія Мельник, журналістка сайту 07 Листопада 2023, 13:36
аскольд корабель

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