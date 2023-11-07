Розвідка Британії оцінила! Які наслідки ураження російського ракетоносія Аскольд у Керчі

4 листопада 2023 року українські військові уразили російський ракетоносій Аскольд, у тимчасово окупованій Керчі в Криму. Це підтвердив СтратКом ЗСУ.

Відомо, що корабель дістав значні ушкодження та, можливо, не підлягає ремонту.

Про наслідки операції для російських військ висловилася британська розвідка. Розповідаємо про це далі.

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Наслідки удару по кораблю Аскольд: що відомо

Про унікальність операції атаки на завод Залив у Керчі написав український військовий портал Defence Express. Експерти зазначили, що ураження російського ракетоносія Аскольд стало історичною операцією.

— Ці фотографії демонструють, що корабель, хоч і залишився на плаву, але дістав дуже критичні пошкодження дуже важливих елементів, після чого свій корвет росіянам доведеться відбудовувати заново, буквально “з нуля”.

Україна стала першою в історії, хто знищив ракетний корабель ворога, що навіть ще не вийшов із заводу та не був введений у стрій свого флоту.

Відомо, що сили оборони України завдали удару ракетами SCALP-EG.

За твердженням експертів з Defence Expres, завдяки удару ракетоносій практично не підлягає відновленню: ракети SCALP-EG влучили у центральну частину Аскольда, де були розміщені вісім вертикальних пускових установок крилатих ракет Калібр та/або П-800 Онікс.

Завдяки удару силам оборони України вдалося знищити основну систему озброєння корабля.

Також внаслідок удару, судячи з фото у відкритих джерелах, Аскольд втратив бортову апаратуру для управління кораблем.

Розвідка Британії оцінила наслідки для Росії удару по кораблю Аскольд: що відомо

Операцію Сил оборони України оцінили у Міністерстві оборони Великої Британії.

— Здатність України завдати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить Росію розглянути можливість переміщення далі від лінії фронту, що затримає постачання нових суден, — наголосили у міноборони Британії.

Тепер росіянам у Криму не буде спокою. Нещодавно українські військові висадилися на півострові, завдали ворогу втрат та відійшли. Що відомо про цю операцію, читай в іншому матеріалі.

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