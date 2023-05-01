Да, все готово! Резников объявил о финишной прямой в подготовке к контрнаступлению и ключевых факторах успеха

Подготовка украинского контрнаступления на российских оккупантов достигла финишной прямой. Теперь Генеральный штаб ВСУ и Валерий Залужный будут решать, когда и где он начнется.

Читай подробно о подготовке к контрнаступлению ВСУ в нашем материале.

Резников о подготовке к контрнаступлению ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников во время телемарафона сообщил, что подготовка ВСУ к контрнаступлению уже заканчивается. Это значит, что совсем скоро наши защитники продолжат освобождать территорию Украины и наш народ от оккупации россиянами.

После окончания подготовки в Генеральном штабе будут планировать, где, как и когда начнется долгожданное контрнаступление ВСУ. Резников также рассказал о трех ключевых факторах, которые сделают наступление удачным:

Наличие нужного вооружения. Подготовленные и обученные воины, которые знают план действий на поле боя. Обеспечение наступления всеми необходимыми предметами (постоянное восстановление и пополнение запасов снарядов, амуниции, горючего — ред.).

Я считаю, что сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можно сказать: да, все готово. А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя Генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда, — сказал Резников.

Алексей Резников добавил, что верит в наших военных и успех контрнаступления. Он также прокомментировал диспропорцию по количеству боеприпасов у ВСУ и оккупантов. Он отметил, что это война ресурсов. Россия вынуждена использовать запасы времен СССР.

По словам Резникова, российские оккупанты в первые полгода полномасштабной войны использовали ежедневно около 60 тыс. снарядов. Сейчас такой роскоши у них нет, поэтому россияне ищут вооружение за границей.

Между тем, западное вооружение компенсирует украинским военным диспропорцию точностью. Где у россиян идет десять выстрелов, у украинских военных — всего два. Сейчас идет работа по обеспечению украинской армии снарядами как для защиты, так и для контрнаступления.

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