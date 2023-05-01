Так, усе готово! Резніков оголосив про фінішну пряму в підготовці до контрнаступу та ключові фактори успіху

Підготовка українського контрнаступу на російських окупантів дійшла до фінішної прямої. Тепер Генеральний штаб ЗСУ та Валерій Залужний вирішуватимуть, коли і де він розпочнеться.

Читай детально про підготовку до контрнаступу ЗСУ в нашому матеріалі.

Резніков про підготовку до контрнаступу ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков під час телемарафону повідомив, що підготовка ЗСУ до контрнаступу вже закінчується. Це означає, що зовсім скоро наші захисники продовжать звільняти територію України та наш народ від окупації росіянами.

Після закінчення підготовки в Генеральному штабі плануватимуть, де, як і коли розпочнеться довгоочікуваний контрнаступ ЗСУ. Резніков також розповів про три ключові фактори, які зроблять наступ вдалим:

Наявність потрібного озброєння. Підготовлені та навчені воїни, які знають план дій на полі бою. Забезпечення наступу всіма необхідними предметами (постійне відновлення та поповнення запасів снарядів, амуніції, пального — ред.).

Я вважаю, що на сьогодні ми виходимо на ту фінішну пряму, коли можна сказати: так, усе готово. А далі вже за рішенням і розумінням ситуації на полі бою Генеральному штабу, главкому і його команді буде зрозуміло як, де і коли, — сказав Резніков.

Олексій Резніков додав, що вірить у наших військових та успіх контрнаступу. Він також прокоментував диспропорцію в кількості боєприпасів у ЗСУ та окупантів. Зазначив, що це війна ресурсів. Росія змушена використовувати запаси часів СРСР.

За словами Резнікова, російські окупанти в перші півроку повномасштабної війни використовували щодня близько 60 тис. снарядів. Нині такої розкоші в них немає, тому росіяни шукають озброєння за кордоном.

Тим часом західне озброєння компенсує українським військовим диспропорцію точністю. Де в росіян йде десять пострілів, в українських військових — лише два. Нині йде робота з забезпечення української армії снарядами як для захисту, так і для контрнаступу.

Раніше ми розповідали, що відомо про контрнаступ ЗСУ.

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