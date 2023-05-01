Війна в Україні

Так, усе готово! Резніков оголосив про фінішну пряму в підготовці до контрнаступу та ключові фактори успіху

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 01 Травня 2023, 15:30
Резніков про підготовку до контрнаступу ЗСУ та про вихід на фінішну пряму
Фото: Міністерство оборони України

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