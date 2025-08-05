РФ вышла из моратория на ракеты средней дальности: что это значит для Украины

В России объявили, что выходят из моратория на размещение ракет средней и малой дальности. Об этом рассказал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Что значит выход из моратория на размещение ракет средней и малой дальности для Украины и станет ли российских атак больше? Рассказываем в материале.

Россия вышла из моратория на размещение ракет средней и малой дальности

В Центре противодействия дезинформации сообщили новость и добавили, что фактически Россия и так не соблюдала мораторий, ведь российские ракеты были размещены в Крыму.

Формальность, потому что они и так стояли наготове с 2019 года, когда Трамп вышел из ДРСМД из-за российского нарушения.

Российские ракеты Искандеры стояли в Крыму уже с 2019 года.

Сейчас такую новость, по мнению Коваленко, решили представить в ответ Дональду Трампу на “западную эскалацию”. В частности, речь идет о размещении атомных субмарин США вблизи с границей РФ.

Однако смысл этого выхода из моратория является скорее пропагандистским.

Вообще, этот шаг ничего не изменит в балансе сил — разве что Москва сможет дальше пугать Орешником в Беларуси — тем, который во время второго пуска не полетел.

До этого в российском МИДе заявили, что не считают себя связанными с мораторием, ведь инициативы России не имели взаимности.

США и их союзники не только открыто очертили планы размещения американских наземных РСМД (ракет средней и малой дальности — ред.) в разных регионах, но уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений.

Россияне добавили, что решение о размещении своих ракет будут приниматься с учетом межведомственного анализа развертывания американских и других западных ракет наземного базирования.

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