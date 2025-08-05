Для тебе Війна в Україні

РФ вийшла з мораторію на ракети середньої дальності: що це означає для України

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 05 Серпня 2025, 11:00
мораторій на ракети середньої дальності

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