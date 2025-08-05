РФ вийшла з мораторію на ракети середньої дальності: що це означає для України

У Росії оголосили, що виходять з мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності. Про це розповів очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Що означає вихід з мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності для України і чи стане російських атак більше? Розповідаємо в матеріалі.

Росія вийшла з мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності

У Центрі протидії дезінформації повідомили новину, і додали, що фактично Росія і так не дотримувалася мораторію, адже російські ракети були розміщені у Криму.

Формальність, бо вони й так стояли напоготові з 2019 року, коли Трамп вийшов з ДРСМД через російське порушення.

Російські ракети Іскандери стояли у Криму вже з 2019 року.

Нині таку новину, на думку Коваленка, вирішили подати як відповідь Дональду Трампу на “західну ескалацію”. Зокрема йдеться про розміщення атомних субмарин США поблизу з кордоном РФ.

Однак сенс цього виходу з мораторію є радше пропагандистським.

Взагалі цей крок нічого не змінить у балансі сил — хіба що Москва зможе далі лякати Орешніком у Білорусі — тим, який під час другого пуску не полетів.

До цього у російському МЗС заявили, що не вважають себе пов’язаними із мораторієм, адже ініціативи Росії не мали взаємності.

США та їхні союзники не тільки відкрито окреслили плани щодо розміщення американських наземних РСМД (ракет середньої та малої дальності — ред.) у різних регіонах, а й уже значно просунулися у практичній реалізації своїх намірів.

Росіяни додали, що рішення про розміщення своїх ракет будуть ухвалювати з огляду на міжвідомчий аналіз розгортання американських та інших західних ракет наземного базування.

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