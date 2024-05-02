Враг прорвался: российские войска закрепились в Очеретино — спикер ОСУВ Хортица

Российские оккупанты не покидают свои захватнические планы на всю территорию Украины и пока западные партнеры медлили с помощью, враг успел продвинуться и подготовить плацдарм для дальнейшего наступления.

Сегодня, 2 мая, спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица подполковник Назар Волошин в комментарии агентству Интерфакс-Украина сообщил, что российские войска закрепились в населенном пункте Очеретино Донецкой области. Однако бои еще продолжаются.

Насчет Очеретиного. Враг прорвался и закрепился в этом населённом пункте. Часть, в которой находится противник, находится под нашим огневым контролем.

Российские войска закрепились в Очеретино — что известно

Назар Волошин отметил, что в настоящее время украинские защитники принимают все возможные меры, чтобы выбить врага с занятых позиций.

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Поэтому продолжаются тяжелые бои за населенный пункт, но ситуация под контролем подразделений ВСУ. Для стабилизации были применены дополнительные силы и средства резерва.

Кроме того, по словам спикера ОСУВ Хортица, самая сложная ситуация сейчас наблюдается на Покровском и Кураховском направлениях. Там враг задействовал до четырех бригад своей армии, чтобы развить свое наступление и добраться до Покровска и Курахового.

На этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить он не смог.

Очеретино на карте

Не прекращают российские оккупанты и атаки с воздуха на другие мирные украинские города, чтобы терроризировать гражданских. Читай, что известно о последствиях ночных обстрелов Одессы.

А за ситуацией на других направлениях ты можешь следить с помощью карты боевых действий.

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