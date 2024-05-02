Враг прорвался: российские войска закрепились в Очеретино — спикер ОСУВ Хортица

Российские оккупанты не покидают свои захватнические планы на всю территорию Украины и пока западные партнеры медлили с помощью, враг успел продвинуться и подготовить плацдарм для дальнейшего наступления.
Сегодня, 2 мая, спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица подполковник Назар Волошин в комментарии агентству Интерфакс-Украина сообщил, что российские войска закрепились в населенном пункте Очеретино Донецкой области. Однако бои еще продолжаются.
Насчет Очеретиного. Враг прорвался и закрепился в этом населённом пункте. Часть, в которой находится противник, находится под нашим огневым контролем.
Насчет Очеретиного. Враг прорвался и закрепился в этом населённом пункте. Часть, в которой находится противник, находится под нашим огневым контролем.
Назар Волошин отметил, что в настоящее время украинские защитники принимают все возможные меры, чтобы выбить врага с занятых позиций.
Поэтому продолжаются тяжелые бои за населенный пункт, но ситуация под контролем подразделений ВСУ. Для стабилизации были применены дополнительные силы и средства резерва.
Кроме того, по словам спикера ОСУВ Хортица, самая сложная ситуация сейчас наблюдается на Покровском и Кураховском направлениях. Там враг задействовал до четырех бригад своей армии, чтобы развить свое наступление и добраться до Покровска и Курахового.
На этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить он не смог.
На этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить он не смог.
Не прекращают российские оккупанты и атаки с воздуха на другие мирные украинские города, чтобы терроризировать гражданских. Читай, что известно о последствиях ночных обстрелов Одессы.
А за ситуацией на других направлениях ты можешь следить с помощью карты боевых действий.
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