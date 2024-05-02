Ворог прорвався: російські війська закріпилися в Очеретиному — речник ОСУВ Хортиця

Російські окупанти не полишають своїх хижацьких планів на всю територію України й поки західні партнери зволікали з допомогою, ворог встиг просунутись і підготувати плацдарм для подальшого наступу.

Сьогодні, 2 травня, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця підполковник Назар Волошин у коментарі агентству Інтерфакс-Україна повідомив, що російські війська закріпилися в Очеретиному Донецької області. Проте бої ще тривають.

Щодо Очеретиного. Ворог прорвався і закріпився в цьому населеному пункті. Частина, в якій перебуває противник, перебуває під нашим вогневим контролем.

Російські війська закріпилися в Очеретиному — що відомо

Назар Волошин зазначив, що наразі українські захисники вживають усіх можливих заходів, аби вибити ворога із зайнятих позицій.

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Тому тривають тяжкі бої за населений пункт, але ситуація під контролем підрозділів ЗСУ. Для стабілізації було застосовано також додаткові сили та засоби резерву.

Крім того, за словами речника ОСУВ Хортиця, найскладніша ситуація наразі спостерігається на Покровському та Курахівському напрямках. Там ворог задіяв до чотирьох бригад своєї армії, щоб розвинути свій наступ і дістатися до Покровська та Курахового.

На цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати він не зміг.

Очеретине на карті

Не припиняють російські окупанти й атаки з повітря на інші мирні українські міста, аби тероризувати цивільних. Читай, що відомо про наслідки нічного обстрілу Одеси.

А за ситуацією на інших напрямках ти можеш слідкувати за допомогою карти бойових дій.

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