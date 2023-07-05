Химическое оружие против Украины: россияне активно используют люизит на Бахмутском направлении

Россияне активно используют химическое оружие против украинской армии. Такое заявление сделал представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

В сообщении отмечается, что, предварительно, Россия использует химический элемент под названием люизит.

Россияне используют химическое оружие: что известно

Алексей Дмитрашковский заявил, что сейчас на Бахмутском направлении сложная ситуация, поскольку оккупанты все чаще используют химическое оружие.

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По словам спикера, во время артиллерийских обстрелов используется элемент, который предварительно называется люизит. Также добавил, что от этого химического элемента уже есть пострадавшие.

Дмитрашковский добавил, что основными симптомами отравления люизитом являются:

тошнота;

рвота;

потеря сознания.

Что такое люизит

Химически, люизит представляет собой производную трехвалентного мышьяка — вещества, известного своей высокой токсичностью.

В результате ратификации Конвенции о химическом оружии в 1993 году использование люизита в качестве химического оружия было провозглашено недопустимым. Его внесли в список 1, который отвечает за контроль производства и оборота потенциально опасных материалов.

Симптомы повреждения появляются уже через 3-5 мин после контакта люизита с кожей или попадания в организм.

Степень поражения зависит от дозы и продолжительности пребывания в атмосфере, загрязненной этим веществом. При вдыхании паров или аэрозоля первыми пострадают верхние дыхательные пути.

При легком отравлении люизитом повреждения могут исчезнуть через несколько дней. Серьезное отравление сопровождается такими симптомами как тошнота, рвота, боль в голове, потеря голоса и общая слабость. Спазмы в груди и одышка также являются признаками серьезного отравления.

Что касается органов зрения — они очень уязвимы к люизиту, а попадание ядовитых капель в глаза может привести к потере зрения уже через 7-10 дней.

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