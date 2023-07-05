Хімічна зброя проти України: росіяни активно використовують люїзит на Бахмутському напрямку

Росіяни активно використовують хімічну зброю проти української армії. Таку заяву зробив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

У повідомленні зазначається, що, попередньо, Росія використовує хімічний елемент за назвою люїзит.

Росіяни використовують хімічну зброю: що відомо

Олексій Дмитрашківський заявив, що нині на Бахмутському напрямку складна ситуація, оскільки окупанти дедалі частіше використовують хімічну зброю.

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За словами речника, під час артилерійських обстрілів використовується елемент, що попередньо називається люїзит. Також додав, що від цього хімічного елементу уже є постраждалі.

Дмитрашківський додав, що основними симптомами отруєння люїзитом є:

нудота;

блювання;

втрата свідомості.

Що таке люїзит

Хімічно, люїзит являє собою похідну тривалентного миш’яку — речовини, що відома своєю високою токсичністю.

Внаслідок ратифікації Конвенції про хімічну зброю у 1993 році використання люїзиту як хімічної зброї було проголошено неприпустимим. Його внесли до списку 1, який відповідає за контроль виробництва та обігу потенційно небезпечних матеріалів.

Симптоми ураження з’являються вже через 3-5 хв після контакту люїзиту зі шкірою або потрапляння в організм.

Ступінь ураження залежить від дози та тривалості перебування в атмосфері, що забруднена цією речовиною. При вдиханні парів чи аерозолю першими постраждають верхні дихальні шляхи.

При легкому отруєнні люїзитом пошкодження може зникнути через кілька днів. А от серйозне отруєння супроводжується такими симптомами як нудота, блювота, біль у голові, втрата голосу та загальна слабкість. Крім того, спазми в грудях та задишка є ознаками серйозного отруєння.

Щодо органів зору — вони є дуже вразливими до люїзиту, а потрапляння отруйних крапель в очі може призвести до втрати зору вже через 7-10 днів.

Раніше ми розповідали про ще одну небезпечну хімічну зброю — зарин. Читай, що це за хімічна зброя та як захиститися і надати першу допомогу.

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