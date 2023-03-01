Воюют с малышами: россияне обстреляли Херсонскую область — есть пострадавшие

Российская вооруженная агрессия против Украины базируется на убийствах мирных жителей, терроре и разрушениях. Оккупанты не чувствуют жалости ни к женщинам, ни к детям, даже наоборот: с особым зверством целятся ракетами и снарядами на детские площадки и жилые кварталы.

Обстрел Змиевки Херсонской области

В селе Змиевка в Херсонской области из-за российской атаки ранены двое мужчин. Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Пострадали 54-летний местный житель, он получил осколочное ранение стопы, и 34-летний волонтер из Кривого Рога — его травмы тяжелее.

— Прибывший помогать людям мужчина сам попал под плотный вражеский огонь. Он получил осколочные ранения руки с неполной ампутацией предплечья, сложные переломы руки и ноги, — пишут в Telegram местные власти.

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Пострадавших госпитализировали в Бериславскую больницу, где оказывают им необходимую помощь.

Кроме этого, российские оккупанты воюют с малышами в Херсонской области.

Обстрел Чернобаевки: ранен годовалый ребенок

Только что российская артиллерия ударила по Чернобаевке. Из-за вражеских обстрелов ранения получил годовалый мальчик.

Сейчас карета скорой везет малыша в больницу, чтобы медики могли спасти его жизнь. Мальчик в состоянии средней тяжести, осколками стекла ему ранило уши и лицо, — говорится в сообщении.

В то же время россияне дают неоднозначные сигналы: убегают с левого берега Херсонской области. Что это значит и к чему следует готовиться — читай в материале.

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