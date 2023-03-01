Воюють з малюками: росіяни обстріляли Херсонщину — є постраждалі

Російська збройна агресія проти України базується на вбивствах мирних мешканців, терорі та руйнуваннях. Окупанти не відчувають жалю ні до жінок, ні до дітей, навіть навпаки: з особливим звірством ціляться ракетами та снарядами по дитячих майданчиках та житлових кварталах.
У селі Зміївка на Херсонщині через російську атаку поранені двоє чоловіків. Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Постраждали 54-річний місцевий мешканець, він дістав уламкове поранення стопи, та 34-річний волонтер з Кривого Рогу — його травми важчі.
Постраждали 54-річний місцевий мешканець, він дістав уламкове поранення стопи, та 34-річний волонтер з Кривого Рогу — його травми важчі.
— Чоловік, що прибув допомагати людям, які живуть під постійними обстрілами, сам потрапив під щільний ворожий вогонь. Він дістав уламкові поранення руки з неповною ампутацією передпліччя, складні перелами руки та ноги, — пише в Telegram місцева влада.
Постраждалих шпиталізували до Бериславської лікарні, де їм надають необхідну допомогу.
Окрім цього, російські окупанти воюють з малюками на Херсонщині.
Щойно російська артилерія вдарила по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранення дістав однорічний хлопчик.
Щойно російська артилерія вдарила по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранення дістав однорічний хлопчик.
Зараз карета швидкої везе малюка до лікарні, щоб медики могли врятувати його життя. Хлопчик у середньому стані тяжкості, уламками скла йому поранило вуха та обличчя, — йдеться у повідомленні.
Водночас росіяни дають неоднозначні сигнали: тікають з лівого берега Херсонської області. Що це означає та до чого варто готуватися — читай у матеріалі.
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