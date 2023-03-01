Воюють з малюками: росіяни обстріляли Херсонщину — є постраждалі

Російська збройна агресія проти України базується на вбивствах мирних мешканців, терорі та руйнуваннях. Окупанти не відчувають жалю ні до жінок, ні до дітей, навіть навпаки: з особливим звірством ціляться ракетами та снарядами по дитячих майданчиках та житлових кварталах.

Обстріл Зміївки на Херсонщині

У селі Зміївка на Херсонщині через російську атаку поранені двоє чоловіків. Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Постраждали 54-річний місцевий мешканець, він дістав уламкове поранення стопи, та 34-річний волонтер з Кривого Рогу — його травми важчі.

— Чоловік, що прибув допомагати людям, які живуть під постійними обстрілами, сам потрапив під щільний ворожий вогонь. Він дістав уламкові поранення руки з неповною ампутацією передпліччя, складні перелами руки та ноги, — пише в Telegram місцева влада.

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Постраждалих шпиталізували до Бериславської лікарні, де їм надають необхідну допомогу.

Обстріл Чорнобаївки: постраждав однорічний хлопчик

Окрім цього, російські окупанти воюють з малюками на Херсонщині.

Щойно російська артилерія вдарила по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранення дістав однорічний хлопчик.

Зараз карета швидкої везе малюка до лікарні, щоб медики могли врятувати його життя. Хлопчик у середньому стані тяжкості, уламками скла йому поранило вуха та обличчя, — йдеться у повідомленні.

Водночас росіяни дають неоднозначні сигнали: тікають з лівого берега Херсонської області. Що це означає та до чого варто готуватися — читай у матеріалі.

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