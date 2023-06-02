Война в Украине

Террористическая атака на многоэтажку: россияне обстреляли Камышеваху 2 июня — есть погибшие

Виктория Мельник, редактор сайта 02 июня 2023, 15:30
Комишуваха
Фото: ГСЧС/Facebook

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