Террористическая атака на многоэтажку: россияне обстреляли Камышеваху 2 июня — есть погибшие

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли мирные города Украины, сгоняя злобу за поражение на поле боя на гражданских жителях.

Только что враг обстрелял Запорожскую область, в результате чего есть погибшие и ранены.

О ситуации и обстрелах Запорожской области — читай дальше.

Россияне обстреляли Камышеваху в Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Юрий Малашко в своем Telegram.

Четыре мирных жителя ранены, двое погибли — результат террористического акта РФ, — пишет он.

Известно, что враг атаковал многоэтажное здание в поселке.

— Минно-взрывные травмы получили женщины 41, 84 и 87 лет, а также 21-летний мужчина. Пострадавшие оперативно были доставлены в медицинское учреждение.

К сожалению, от полученных травм погибли женщины 44 и 77 лет.

Власти еще раз призывают украинцев следовать и пережидать воздушную тревогу в укрытиях. Следить за сигналами воздушной тревоги на всей территории Украины, можно в нашем другом материале.

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