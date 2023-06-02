Терористична атака на багатоповерхівку: росіяни обстріляли Комишуваху 2 червня — є загиблі

Російські окупанти вкотре обстріляли мирні міста України, зганяючи злість за поразки на полі бою на цивільних мешканцях.
Щойно ворог обстріляв Запорізьку область, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про ситуацію та обстріл Запорізької області — читай далі.
Росіяни обстріляли Комишуваху у Запорізькій області. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко у своєму Telegram.
Чотири мирні жителі поранені, двоє загинули — результат терористичного акту РФ, — пише він.
Чотири мирні жителі поранені, двоє загинули — результат терористичного акту РФ, — пише він.
Відомо, що ворог атакував багатоповерховий будинок у селищі.
— Мінно-вибухові травми отримали жінки 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік. Постраждалих оперативно доставили в медичний заклад.
На жаль, від отриманих травм загинули жінки 44 та 77 років.
На жаль, від отриманих травм загинули жінки 44 та 77 років.
Влада вкотре закликає українців прямувати та перечікувати повітряну тривогу в укриттях. Слідкувати за сигналами повітряної тривоги на всій території Україні, можна в нашому іншому матеріалі.
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