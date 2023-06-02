Терористична атака на багатоповерхівку: росіяни обстріляли Комишуваху 2 червня — є загиблі

Російські окупанти вкотре обстріляли мирні міста України, зганяючи злість за поразки на полі бою на цивільних мешканцях.

Щойно ворог обстріляв Запорізьку область, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про ситуацію та обстріл Запорізької області — читай далі.

Росіяни обстріляли Комишуваху у Запорізькій області. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко у своєму Telegram.

Чотири мирні жителі поранені, двоє загинули — результат терористичного акту РФ, — пише він.

Відомо, що ворог атакував багатоповерховий будинок у селищі.

— Мінно-вибухові травми отримали жінки 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік. Постраждалих оперативно доставили в медичний заклад.

На жаль, від отриманих травм загинули жінки 44 та 77 років.

Влада вкотре закликає українців прямувати та перечікувати повітряну тривогу в укриттях. Слідкувати за сигналами повітряної тривоги на всій території Україні, можна в нашому іншому матеріалі.

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