Україна

Військова техніка окупантів у соборі? Карта бойових дій в Україні 2 червня в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 02 Червня 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

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Крок за кроком і заново буде ходити! Якісна реабілітаційна допомога у вінницькому центрі RECOVERY
0:00:52
Скільки дітей загинуло
Їх вже ніхто не поверне батькам… Скільки дітей загинуло в Україні після початку повномасштабної війни
0:05:12
Удар по медзакладу Дніпра: історії поранених
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