Военная техника окупантов в соборе? Карта боевых действий в Украине 2 июня в режиме онлайн

На карте боевых действий в Украине снова появляются кадыровцы? Такое развитие событий может быть, предполагают эксперты Института изучения войны.

Ведь за столько месяцев боев российским оккупантам так и не удалось спокойно осесть в таком желанном Бахмуте, который хоть и разрушен захватчиками, но остался навеки крепостью.

Но каким бы не было соотношение контролируемой территории в городе, стоит помнить одно — все украинские земли будут освобождены от оккупантов. Однако при условии, если тыл будет крепче стали для своих защитников.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что вероятно Кремль пытается восстановить кадыровцев как основную наступательную силу после отвода вагнеровцев с линии фронта.

Кремль также может пытаться разорвать отношения Кадырова с руководителем вагнеровцев Пригожиным и вновь подчеркнуть превосходство федеральных властей над чеченскими силами.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 12 ракетных ударов по Киеву с применением десять баллистических и крылатых ракет типа Искандер (уничтожено нашими защитниками) и две зенитные управляемые ракеты С-300 по Харькову.

Кроме того, нанес 36 авиационных ударов и совершил около десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых дети. Повреждены детская поликлиника, жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 19 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бериловка, Мостки и Тимоновичи Черниговской области, Атинское, Павловка, Писаревка, Угроиды, Краснополье, Славгород Сумской области. А также Уды, Казачья Лопань, Гоптовка, Огурцово, Гатище, Бугроватка, Волчанск, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении противник за прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области.

Нанес авиационные удары в районах Ольшана, Котляровка, Крахмальное Харьковской области и Сергеевка Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовкм, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течении минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ямполевки, Северска, Спорного Донецкой области.

Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадовое, Торское, Спирное, Николаевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник нанес авиационных ударов в районах Хромового и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка.

Там же враг нанес авиационный удар, артиллерийским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Роботино Запорожской области и Берислав, Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области.

Совершил обстрелы населенных пунктов Ильинка, Великая Новоселка, Времевка, Зеленое Поле Донецкой области, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области. А также Змиевка, Веселое, Ивановка, Ингулец, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. В результате чего противник продолжает оборудовать гражданские учреждения временно захваченных территорий под медицинские потребности. Так, в населенном пункте Мелитополь Запорожской области оккупанты обустроили детский санаторий под военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 окупантов с ранениями разной степени тяжести.

Также российские террористы, пренебрегая законами международного гуманитарного права, на территории Мелитопольского Александро-Невского собора разместили базу российских военнослужащих с военной техникой.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также два — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления, один зенитно-ракетный комплекс, пять артиллерийских подразделений на огневой позиции, девять районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Но чтобы победить врага, нужно знать как можно больше о нем, так и о его вооружении. Читай, что известно о ракетах Искандер.

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