“Убийственный” туман: как погодные условия меняют военные операции на фронте

На фронтах российско-украинской войны изменение погодных условий, в частности густой туман, создает опасные условия и стратегические возможности для обеих сторон.
Как погодные условия усложняют ситуацию на фронте
Туман ограничивает использование дронов, усложняя наблюдение и добавляя элемент непредсказуемости, как отмечает военный аналитик Дэвид Акс в CNN.
Пористый фронт становится еще более хаотичным из-за пробелов в воздушном наблюдении, — пишет он.
На Юге Украины российские силы воспользовались низкой видимостью для строительства понтонного моста через реку Волчья и перемещение по меньшей мере 10 единиц техники в село Дачное. Украинский военный Станислав Бунятов сообщил в Telegram:
Туман очень густой, и силы врага продолжают накапливаться.
В Донецкой области, в частности в Покровске, туман усложняет работу дронов, делая перемещение более сложным для обеих армий. Один из украинских солдат описал ситуацию:
Туман Донбасса. Хорошо передвигаться в тумане, потому что дронам труднее попасть, но и нам тяжело, и все превращается в какую-то игру в нарды на этой земле.
Туман позволяет украинским войскам проводить рейды на российские позиции, пересекая железную дорогу. Оператор дронов Евгений Строкан написал в X, что перестрелки вспыхивают в самых неожиданных местах.
Аналитик Майкл Кофман отметил, что туман, ветер и дождь ухудшают работу дронов, позволяя россиянам проникать через украинские позиции.
В Запорожской области плохая погода способствует российским продвижениям благодаря численному преимуществу. Российское Минобороны заявило о захвате села Яблоково и двух соседних.
Главнокомандующий Александр Сырский сообщил об ухудшении ситуации на Юге, где россияне приблизились к Гуляйполю на Запорожье.
