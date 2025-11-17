Для тебя Война в Украине

“Убийственный” туман: как погодные условия меняют военные операции на фронте

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 17 ноября 2025, 11:08 2 мин.
как погода влияет на войну
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь