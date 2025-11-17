“Убийственный” туман: как погодные условия меняют военные операции на фронте

На фронтах российско-украинской войны изменение погодных условий, в частности густой туман, создает опасные условия и стратегические возможности для обеих сторон.

Как погодные условия усложняют ситуацию на фронте

Туман ограничивает использование дронов, усложняя наблюдение и добавляя элемент непредсказуемости, как отмечает военный аналитик Дэвид Акс в CNN.

Пористый фронт становится еще более хаотичным из-за пробелов в воздушном наблюдении, — пишет он.

На Юге Украины российские силы воспользовались низкой видимостью для строительства понтонного моста через реку Волчья и перемещение по меньшей мере 10 единиц техники в село Дачное. Украинский военный Станислав Бунятов сообщил в Telegram:

Туман очень густой, и силы врага продолжают накапливаться.

В Донецкой области, в частности в Покровске, туман усложняет работу дронов, делая перемещение более сложным для обеих армий. Один из украинских солдат описал ситуацию:

Туман Донбасса. Хорошо передвигаться в тумане, потому что дронам труднее попасть, но и нам тяжело, и все превращается в какую-то игру в нарды на этой земле.

Туман позволяет украинским войскам проводить рейды на российские позиции, пересекая железную дорогу. Оператор дронов Евгений Строкан написал в X, что перестрелки вспыхивают в самых неожиданных местах.

Аналитик Майкл Кофман отметил, что туман, ветер и дождь ухудшают работу дронов, позволяя россиянам проникать через украинские позиции.

В Запорожской области плохая погода способствует российским продвижениям благодаря численному преимуществу. Российское Минобороны заявило о захвате села Яблоково и двух соседних.

Главнокомандующий Александр Сырский сообщил об ухудшении ситуации на Юге, где россияне приблизились к Гуляйполю на Запорожье.

