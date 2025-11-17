“Вбивчий” туман: як погодні умови змінюють військові операції на фронті

На фронтах російсько-української війни зміна погодних умов, зокрема густий туман, створює небезпечні умови та стратегічні можливості для обох сторін.

Читай у матеріалі, як погодні умови створюють небезпеку та як їх можна використати як проти ворога, так і проти наших сил.

Як погодні умови ускладнюють ситуацію на фронті

Туман обмежує використання дронів, ускладнюючи спостереження та додаючи елементу непередбачуваності, як зазначає військовий аналітик Девід Акс у CNN.

Пористий фронт стає ще більш хаотичним через прогалини в повітряному спостереженні, — пише він.

На Півдні України російські сили скористалися низькою видимістю для будівництва понтонного мосту через річку Вовча та переміщення щонайменше 10 одиниць техніки в село Дачне. Український військовий Станіслав Бунятов повідомив у Telegram:

Туман дуже густий, і сили ворога продовжують накопичуватися.

У Донецькій області, зокрема в Покровську, туман ускладнює роботу дронів, роблячи переміщення складнішим для обох армій. Один з українських солдатів описав ситуацію:

Туман Донбасу. Добре пересуватися в тумані, бо дронам важче влучити, але й нам важко, і все перетворюється на якусь гру в нарди на цій землі.

Туман дозволяє українським військам проводити рейди на російські позиції, перетинаючи залізницю. Оператор дронів Євген Строкан написав у X, що перестрілки спалахують у найбільш несподіваних місцях.

Читати на тему Контролю росіян над Покровськом немає — Сирський про ситуацію в місті Головнокомандувач ЗСУ відвідав Покровський напрямок та відзвітував про ситуацію.

Аналітик Майкл Кофман зауважив, що туман, вітер і дощ погіршують роботу дронів, дозволяючи росіянам проникати через українські позиції.

У Запорізькій області погана погода сприяє російським просуванням завдяки чисельній перевазі. Російське Міноборони заявило про захоплення села Яблукове та двох сусідніх.

Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив про погіршення ситуації на Півдні, де росіяни наблизилися до Гуляйполя на Запоріжжі.

Раніше ми розповідали, що Росія скоїла майже 200 тисяч воєнних злочинів — читай у матеріалі детальну інформацію від Офісу Генпрокурора.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!