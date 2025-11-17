Для тебе Війна в Україні

“Вбивчий” туман: як погодні умови змінюють військові операції на фронті

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 17 Листопада 2025, 11:08 2 хв.
як погода впливає на війну
Фото Getty Images

