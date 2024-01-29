Позорная законодательная коллизия — смогут ли украинки рожать детей от погибших военных

В последнее время сеть потрясли поправки к закону О праве военнослужащих на здравоохранение, медицинскую помощь и биологическое отцовство (материнство). Смогут ли украинские вдовы рожать детей от погибших военных, разбираемся в материале.

Украинки смогут рожать детей от погибших военных: что известно об изменениях в законе

Украинские вдовы и правозащитники утверждали, что женщины не смогут рожать детей от погибших и пользоваться криобанками. Все началось с конкретной ситуации. Адвокат Елена Бабич поделилась историей:

— На днях консультировала вдову военнослужащего. Молодой парень мечтал иметь детей. Криоконсервировали сперму перед тем как идти на фронт. Оформили все необходимые документы (…) Мужчина погиб.

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Недавно наши законодатели так сильно беспокоились о финансовой составляющей криоконсервации биологического материала военнослужащих, что приняли закон, которым запретили использовать сперму военного после его гибели. С марта клиники будут обязаны ее утилизировать.

Этот случай вызвал резонанс, ведь правка к закону, который должен сохранять генофонд, фактически перечеркнула возможность рожать детей от погибших военных. С марта 2024 закон должен вступить в силу, поэтому биоматериал погибших военнослужащих подлежал бы уничтожению.

После волны общественных обсуждений и критики автор правок к закону нардеп Оксана Дмитриева опубликовала пост-объяснение, что в ее правках пункта об утилизации биоматериала не было.

— Мы подготовили текст, который предусматривал, чтобы забор, криоконсервация и хранение производились за государственные средства. Мы прописали категории военных и написали, что это должен быть пилотный проект. Текст, который мы с коллегами подготовили к первому чтению, не содержит норм об утилизации.

Ко второму чтению была подана поправка. Не моя. И несмотря на то, что я, как главный автор этого закона, была против — ее приняли.

Правка об утилизации биоматериала принадлежала Главе Комитета здоровья нации Михаилу Радуцкому. Верховная Рада Украины опубликовала сообщение, в котором сказано, что до 23 марта парламент проголосует за изменения в законодательстве, и позволит использовать репродуктивные клетки погибших военных.

До 23 марта 2024 клиники не имеют права утилизировать биоматериалы для оплодотворения. Объяснений по поводу правки Михаил Радуцкий не предоставил. Написал, что:

Принятый законопроект 3496-IX касается исключительно военнослужащих, которые в результате травмы потеряли возможность иметь детей, а не погибших воинов.

И добавил, что ВРУ обеспечит защиту интересов защитников и их семей, а также принятие всех необходимых норм, чтобы память о погибших жила и в их детях.

В Минздраве добавили, что криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных. А “законодательная коллизия” будет устранена в кратчайшие сроки.

Раньше мы рассказывали, что такое криобанки и как ими можно воспользоваться.

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