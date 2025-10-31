Украина уничтожила одну из ракет Орешник летом 2023 года — глава СБУ о деталях операции

Украина уничтожила одну из трех российских баллистических ракет средней дальности Орешник на военном полигоне Капустин Яр. Об этом на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил глава СБУ Василий Малюк, передает Интерфакс-Украина.

Операцию провели силы Главного управления разведки, Службы безопасности и Службы внешней разведки.

Украина поразила ракету Орешник: детали

Как отметил Малюк, это произошло еще летом 2023 года. До этого ни одна из спецслужб не озвучивала это раньше.

Но коротко и лаконично можем сказать, что один из трех Орешников был успешно уничтожен на их территории на Капустином Яру силами ГУР, СБУ и СВР.

Он добавил, что есть стопроцентное подтверждение уничтожения этой ракеты.

— Уничтожение было стопроцентным, это была очень успешная операция. Об этом докладывалось только Верховному главнокомандующему, также знали об этом несколько президентов других стран, — заявил Малюк.

Операцию провели еще тогда, когда о названии Орешник не было известно широкой публике. По словам Малюка, тогда россияне еще не угрожали этим оружием.

Ракета Орешник: характеристики

Доподлинно неизвестны подробные характеристики этой ракеты. РФ позиционирует ее как принципиально новое оружие с дальностью поражения до 5,5 тысячи км. Вероятная скорость полета — более 12 тыс. км/ч.

Из-за высокой скорости и траектории Орешник сложно перехватить даже самыми современными системами ПВО. Ранее Воздушные силы Вооруженных сил Украины заявили, что сбивать подобные межконтинентальные баллистические ракеты у Украины пока нет возможности.

