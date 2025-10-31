Для тебя Война в Украине

Украина уничтожила одну из ракет Орешник летом 2023 года — глава СБУ о деталях операции

Ирина Танасийчук, журналист сайта 31 октября 2025, 14:50 2 мин.
орешник
Фото Служба Безопасности Украины

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь