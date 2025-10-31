Україна знищила одну з ракет Орєшнік влітку 2023 року — очільник СБУ про деталі операції

Україна знищила одну з трьох російських балістичних ракет середньої дальності Орєшнік на військовому полігоні Капустин Яр. Про це під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським повідомив голова СБУ Василь Малюк, передає Інтерфакс-Україна.

Операцію провели сили Головного управління розвідки, Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки.

Україна уразила ракету Орєшнік: деталі

Як зазначив Малюк, це сталося ще влітку 2023 року. До цього жодна зі спецслужб не озвучувала це раніше.

Але коротко і лаконічно можемо сказати, що один з трьох Орєшників було успішно знищено на їхній території на Капустиному Яру силами ГУР, СБУ і СЗР.

Він додав, що є стовідсоткове підтвердження щодо знищення цієї ракети.

— Знищення було стовідсоткове, це була дуже успішна операція. Про це доповідалося лише Верховному головнокомандувачу, також про це знали декілька президентів інших країн, — заявив Малюк.

Операцію провели ще тоді, коли про назву Орєшнік не було відомо широкому загалові. За словами Малюка, тоді росіяни ще не погрожували цією зброєю.

Ракета Орєшнік: характеристики

Достеменно невідомі детальні характеристики цієї ракети. РФ позиціонує її як принципово нову зброю з дальністю ураження до 5,5 тисяч км. Ймовірна швидкість польоту — понад 12 тис. км/год.

Через високу швидкість і траєкторію Орєшнік складно перехопити навіть найсучаснішими системами ППО. Раніше Повітряні сили Збройних сил України заявили, що збивати подібні міжконтинентальні балістичні ракети Україна наразі не має можливості.

Раніше ми також розповідали про характеристики російської ракети 9М729 та чи може вона нести ядерний заряд.

