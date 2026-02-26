В Украину вернули еще 1 000 тел, которые, вероятно, принадлежат павшим бойцам

В Украину вернули 1 000 тел погибших, сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными. Как информирует российская сторона, вероятно, тела принадлежат украинским военнослужащим.

Вовзращение тел погибших 26 февраля 2026 года: что известно

В дальнейшем следственные правоохранительные органы совместно с представителями экспертных учреждений Украины осуществят идентификацию репатриированных погибших.

Сообщается, что вернуть тела удалось благодаря совместной работе представителей Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил, МВД, омбудсмена по правам человека, секретариата Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур.

В штабе также выразили благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие в организации репатриации.

Отдельную благодарность выразили личному составу Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВД ВСУ, которые осуществляют перевозку тел в спецучреждения и организуют передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судмедэкспертам.

Кроме этого, Коордштаб поблагодарил представителей структур гражданско-военного сотрудничества ВСУ за общую координацию.

