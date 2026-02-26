Для тебе Війна в Україні

До України повернули ще 1 000 тіл, які, ймовірно, належать полеглим бійцям

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 26 Лютого 2026, 13:55 2 хв.

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь