До України повернули ще 1 000 тіл, які, ймовірно, належать полеглим бійцям

До України повернули 1 000 тіл загиблих, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Як інформує російська сторона, ймовірно, тіла належать українським військовослужбовцям.

Повернення тіл загиблих 26 лютого 2026: що відомо

Надалі слідчі правоохоронні органи спільно з представниками експертних установ України здійснять ідентифікацію репатрійованих загиблих.

Повідомляється, що повернути тіла вдалося завдяки спільній роботі представників Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил, МВС, омбудсмена з прав людини, секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур.

У штабі також висловили вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння в організації репатріації.

Окрему подяку висловили особовому складу Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС ЗСУ, які здійснюють перевезення тіл до спецустанов та організовують передання загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судмедекспертам.

Крім цього, Коордштаб подякував представникам структур цивільно-військового співробітництва ЗСУ за загальну координацію.

