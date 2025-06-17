Для тебя Война в Украине

Потеряла последнего родного человека… РФ разлучила бабушку и внучку во время обстрела Одессы

Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини 17 июня 2025, 15:00
Потеряла последнего родного человека… РФ разлучила бабушку и внучку во время обстрела Одессы
Фото ГСЧС/Facebook

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