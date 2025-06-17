Сегодня ночью под российской атакой оказался не только Киев — враг массированно ударил по Одессе. В результате попаданий повреждено здание инклюзивного заведения, известно о погибших. Под завалами могут оставаться люди.

Обстрел Одессы 17 июня: последствия атаки

Пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина сообщила, что спасатели продолжают ликвидацию последствий. На месте ударов возникли пожары, которые оперативно потушили.

Ранее ГСЧС стало известно о двух людях, которые могут находиться под завалами. Спасатели уже обнаружили тело 61-летней женщины. Другое тело все еще ищут.

— На местах работают психологи ГСЧС, потому что люди были в разном психологическом состоянии. Один мужчина, который сообщил, что именно его маму искали, был в тяжелом состоянии, ему нужна была помощь.

Потеряла последнего родного человека… РФ разлучила бабушку и внучку во время обстрела Одессы / 5 Фотографий

Самый масштабный пожар начался в инклюзивном центре и жилых домах. Работы будут продолжаться до тех пор, пока не найдут тело еще одной женщины.

Местный житель Василий в момент прилета находился на соседней улице. Половину его двора снесло от удара, а сейчас спасатели разыскивают его соседку Светлану.

Ей около 80 лет. Шикарная женщина, она была последним родным человеком для своей внучки. Муж умер, а теперь она одна осталась.

Читать по теме Меня как врезало стеклом! Потерпевшие рассказали об атаке на Киев и пережитом Что пережили киевляне этой ночью?

Атака Одессы: что известно на этот момент

По информации от главы ОВА Олега Кипера, в результате атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализировали один человек, другие после получения медицинской помощи продолжают амбулаторное лечение.

Разрушены жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.

Городской голова Геннадий Труханов добавил, что пострадало одно из старейших лечебных учреждений в Одессе — городская инфекционная больница. Повреждены более 100 окон и дверь в четырех корпусах.

Потеряла последнего родного человека… РФ разлучила бабушку и внучку во время обстрела Одессы / 5 Фотографий

Напомним, что РФ при атаке Киева применила кассетные боеприпасы.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.