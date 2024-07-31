Удар по аэродрому Оленья в РФ: ГУР о подробностях и последствиях атаки

Не секрет, что Россия постоянно давит на фронте и преобладает в небе, поэтому мирные города Украины ежедневно страдают от обстрелов. Именно поэтому для Украины важно получить разрешение на удары по военным объектам на территории РФ из западного оружия.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода рассказал о последствиях удара по аэродрому Оленья в Мурманской области РФ.

В частности, он сообщил о повреждении двух бортов Ту-22М3. Детальнее о последствиях атаки на Оленья — vikna.tv пересказывают самое интересное.

Взрывы на аэродроме Оленья: что известно

По словам Андрея Юсова, взрывы на аэродроме Оленья раздавались 25 июля 2024 года около 15:47. Информация была подтверждена позже после дополнительной верификации.

А 28 июля президент Украины Владимир Зеленский отметил работу ГУР и СБУ. Вероятно, речь шла именно об этой операции.

— Хочу отметить сегодня наших воинов, обеспечивающих украинскую дальнобойность. А именно девятый департамент ГУР: точность на дистанции почти 1800 километров от нашей границы. Действительно очень весомо! Спасибо вам за это. Также благодарю воинов СБУ, — сказал верховный главнокомандующий.

В конце концов удар и успешный результат подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов.

Речь идет о взрыве над расположением самолетов. Более того, могу сообщить, что речь идет о повреждении двух бортов Ту-22М3. Есть соответствующие номера бортовые — борт №33 и борт №31.

Как добавил Юсов, у борта №33 есть пробоины верхней части фюзеляжа, а борт №31 также получил определенные повреждения.

По словам представителя ГУР, возобновление этих самолетов может занять несколько месяцев.

Причастность к этой операции Украины Андрей Юсов не опроверг и не подтвердил.

Оленья на карте

Читай в карте боевых действий о ситуации на поле боя и где продвинулась украинская армия, а где — враг.

Главное фото: Википедия

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