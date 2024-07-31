Війна в Україні

Удар по аеродрому Оленья в РФ: ГУР про подробиці та наслідки атаки

Вікторія Мельник, журналістка сайту 31 Липня 2024, 10:30
Атака на оленья

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