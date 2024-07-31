Удар по аеродрому Оленья в РФ: ГУР про подробиці та наслідки атаки

Не секрет, що Росія постійно тисне на фронті та переважає в небі, через що мирні міста України щоденно страждають від обстрілів. Саме тому для України важливо отримати дозвіл на удари по військових обʼєктах на території РФ із західної зброї.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов у коментарі Радіо Свобода розповів про наслідки удару по аеродрому Оленья, що у Мурманській області РФ.

Зокрема, він повідомив про пошкодження двох бортів Ту-22М3. Детальніше про наслідки атаки на Оленья — vikna.tv переповідають найцікавіше.

Вибухи на аеродромі Оленья: що відомо

За словами Андрія Юсова, вибухи на аеродромі Оленья лунали 25 липня 2024 року, близько 15:47. Інформація була підтверджена пізніше після додаткової верифікації.

А 28 липня президент України Володимир Зеленський відзначив роботу ГУР та СБУ. Ймовірно, йшлося саме про цю операцію.

— Хочу відзначити сьогодні наших воїнів, які забезпечують українську далекобійність. А саме — девʼятий департамент ГУР: влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо! Дякую вам за це. Також дякую воїнам СБУ, — сказав верховний головнокомандувач.

Зрештою, удар та успішний результат підтвердив представник ГУР Андрій Юсов.

Мова йде про вибух над розташуванням літаків. Щобільше, можу повідомити, що йде мова про пошкодження двох бортів Ту-22М3. І є відповідні номери бортові — борт №33 і борт №31.

Як додав Юсов, у борта №33 є пробоїни верхньої частини фюзеляжу, а борт №31 також отримав певні пошкодження.

За словами представника ГУР, відновлення цих літаків може тривати кілька місяців.

Причетність до цієї операції України Андрій Юсов не спростував і не підтвердив.

Оленья на карті

Читай у карті бойових дій про ситуацію на полі бою та де просунулася українська армія, а де — ворог.

Головне фото: Вікіпедія

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.