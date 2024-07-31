Карта бойових дій 31 липня 2024: кількість атак збільшилася на Торецькому напрямку

Карта бойових дій 31 липня 2024 року містить в собі останні новини з лінії фронту та розповідає про просування армій на напрямках.

Щоб перемог нашої армії ставало дедалі більше, мусимо абсолютно всі активно включатися в оборону країни та її забезпечення.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що російські сили здійснили п’ять механізованих штурмів розміром від взводу до батальйону на заході Донецької області 29 і 30 липня.

Такі локалізовані атаки, ймовірно, є частиною прогнозованого літнього наступу Росії — російським силам, ймовірно, не вистачає ширших оперативних можливостей для проведення окремого відновленого наступу.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Часового Яру та на південний захід від міста Донецьк.

Експерти також публікують власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 31 липня 2024 року

За повідомленням Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення.

За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 85 авіаударів, зокрема скинув 141 КАБ. Крім цього, здійснив 4352 обстріли, з них 90 — із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Липці, Глибоке, Вовчанські Хутори, Ізбицьке, Крейдянка, Тернова, Вовчанськ, Глушківка, Колесниківка, Піщане Харківської області; Лиман, Сіверськ, Олександро-Шультине, Дружба, Щербинівка, Торецьк, Нью-Йорк, Іванівка, Новодонецьке, Олександропіль, Скучне, Миколаївка, Гродівка, Іванівка Донецької області; Омельник, Новоандріївка, Новоданилівка Запорізької області; Суханове, Вірівка, Тягинка, Новотягинка Херсонської області.

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали сім ударів по районах зосередження особового складу противника, також уразили засіб ППО, три склади боєприпасів та склад матеріально-технічних засобів ворога.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися зокрема в районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала сім. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Піщаного та Стельмахівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 18 атак противника в районах Макіївки, Невського Луганської області та Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито чотири атаки в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Переїзне та Виїмка.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Часового Яру Донецької області.

Ворог 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 48 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Желанне, Яснобродівка, Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка та Калинове, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Парасковіївка, де ворог 16 разів намагався прорвати українські оборонні позиції.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять марних спроб прорвати оборону наших військ у напрямку Степової Новосілки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось п’ять бойових зіткнень в районі Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки Запорізької області.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, зокрема і в глибокому тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб.

Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 20 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 21 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 52 автомобілі та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

До українських Сил оборони приєдналися й добровольці з Грузії. Однак зараз вони заявляють про переслідування з боку влади Грузії — читай, що про це відомо.

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