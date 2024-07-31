Карта боевых действий 31 июля 2024: количество атак увеличилось на Торецком направлении

Карта боевых действий 31 июля 2024 года содержит последние новости с линии фронта и рассказывает о продвижении армий на направлениях.

Чтобы побед нашей армии становилось все больше, мы должны все активно включаться в оборону страны и ее обеспечение.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что российские силы совершили пять механизированных штурмов размером от взвода в батальон на западе Донецкой области 29 и 30 июля.

Такие локализованные атаки, вероятно, являются частью прогнозируемого летнего наступления России — российским силам, вероятно, не хватает более широких оперативных возможностей для проведения полного наступления.

Российские войска недавно продвинулись вблизи Часового Яра и юго-западнее города Донецка.

Эксперты также публикуют свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 31 июля 2024 года

По сообщению Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения.

За вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 85 авиаударов, в том числе сбросил 141 КАБ. Кроме этого, совершил 4352 обстрела, из них 90 — из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиационных ударов в районах населенных пунктов Липцы, Глубокое, Волчанские Хутора, Избицкое, Крейдянка, Тернова, Волчанск, Глушковка, Колесниковка, Песчаное Харьковской области; Лиман, Северск, Александро-Шультино, Дружба, Щербиновка, Торецк, Нью-Йорк, Ивановка, Новодонецкое, Александрополь, Скучное, Николаевка, Гродовка, Ивановка Донецкой области; Омельник, Новоандреевка, Новоданиловка Запорожской области; Суханово, Веревка, Тягинка, Новотягинка Херсонской области.

За прошлые сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили средство ПВО, три состава боеприпасов и состав материально-технических средств врага.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в частности в районах населенных пунктов Тихое и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки составило семь. Силы обороны отражали атаки противника в районе Песчаного и Стельмаховки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска отразили 18 атак противника в районах Макеевки, Невского Луганской области и Серебрянского леса.

На Северском направлении Силами обороны отражены четыре атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Переездное и Выемка.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Часового Яра Донецкой области.

Враг 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населённых пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.

На Покровском направлении наши защитники отразили 48 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Желанное, Яснобродовка, Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка и Калиново, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населённых пунктов Красногоровка, Константиновка и Парасковеевка, где враг 16 раз пытался прорвать украинские оборонные позиции.

На Времевском направлении противник предпринял пять бесполезных попыток прорвать оборону наших войск в направлении Степной Новоселки Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений в районе Малой Токмачки, Работино и Новоандреевки Запорожской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, в том числе и в глубоком тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1060 человек.

Также украинские воины обезвредили девять танков, 20 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 21 БПЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 52 автомобиля и одну единицу специальной техники оккупантов.

К украинским силам обороны присоединились и добровольцы из Грузии. Однако сейчас они заявляют о преследовании со стороны властей Грузии — читай, что об этом известно.

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