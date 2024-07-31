Украина

Карта боевых действий 31 июля 2024: количество атак увеличилось на Торецком направлении

Виктория Мельник, журналист сайта 31 июля 2024, 09:30
Карта боевых действий в Украине

Больше видео
0:02:51
пес Хакер
Три месяца ждал в разбитом доме! Как военные и волонтеры спасли пса Хакера из-под обстрелов
0:05:04
мобилизация заключенных
Такой мотивации не видел с 2022 года! Как проходит мобилизация заключенных и их подготовка к боям
0:03:43
Пожары
Косули чуть не сгорели. Как спасатели борются с пожарами на Хортице
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 30 июля 2024: ВСУ остановили более 50 атак россиян на Покровском направлении
Смотреть больше

Последние видео
Карта боевых действий в Украине

Карта боевых действий 31 июля 2024: количество атак увеличилось на Торецком направлении
0:02:51
пес Хакер
Три месяца ждал в разбитом доме! Как военные и волонтеры спасли пса Хакера из-под обстрелов
0:05:55
солнечные панели
Пошлина на энергетическое оборудование отменена: стоит ли сейчас вкладываться в приобретение солнечных панелей
0:02:22
грузинские добровольцы
Страдают от допросов и репрессий! Грузинские добровольцы в ВСУ о преследовании властей Сакартвело
0:05:04
мобилизация заключенных
Такой мотивации не видел с 2022 года! Как проходит мобилизация заключенных и их подготовка к боям
Олег Голубченко
Родители кричали в коридоре, а потолок падал: история хирурга, оперировавшего во время обстрела Охматдета
0:03:43
Пожары
Косули чуть не сгорели. Как спасатели борются с пожарами на Хортице
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 30 июля 2024: ВСУ остановили более 50 атак россиян на Покровском направлении
выборы в сша 2024
Когда выборы в США 2024 и кто будет баллотироваться: все, что известно
0:08:46
БМП М2 Bradley
От такой техники получаешь кайф! Как бойцы осваивают американские БМП М2 Bradley
Больше видео
пес Хакер
Читать дальше
Три месяца ждал в разбитом доме! Как военные и волонтеры спасли пса Хакера из-под обстрелов

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь