Ці вихідні були врожайні! ГУР розкрило деталі інциденту з “вагнерівцями” на Малі

Війна 21 століття — це не лише танкові бої та артилерійські дуелі. Нині справи на фронті напряму залежать від політичної волі усього світу, та ще одна, прихована сторона впливу — кіберпростір. Саме кібератаки та підрив настроїв зсередини країни може стати запорукою успіху для будь-якої сторони.

Росія, розпочавши війну в Україні, не очікувала на розгортання подій у такому річищі, як зараз. Зокрема, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини підтвердив ураження стратегічного бомбардувальника Росії Ту-22МЗ.

— Це майже олімпійське досягнення, — прокоментував представник ГУР.

Також Юсов розповів про “урожайні” вихідні: нині в Росії тривають кібератаки на важливу інфраструктуру, яка залучена до війни проти України, продовжуються інциденти на російських НПЗ та інших обʼєктах.

Представник Головного управління розвідки також прокоментував ситуацію з “вагнерівцями” в Малі.

— Безумовно, це матиме наслідки. Зараз росіяни розгорнули активну діяльність на африканському напрямку, щоб впливати на геополітику та економіку. Але в Росії — не ті потенціал та можливості.

Те, що повстанці отримали необхідну інформацію, яка дозволила їм провести операцію проти російських воєнних злочинців — це бачив весь світ. Деталей ми не будемо розголошувати, але, скажімо так, продовження буде, — сказав Юсов.

Також Андрій Юсов прокоментував інформацію про можливу передачу полонених “вагнерівців” малійськими представниками до України.

— Це чутлива інформація, а все, що робить Україна, відбувається у межах і рамках міжнародного права з урахуванням всіх необхідних процедур, — додав представник ГУР.

Про кількість воєнних злочинів росіян, а також яке покарання чекає на винних, ми писали в нашому іншому матеріалі: читай за посиланням.

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