Эти выходные были урожайными! ГУР раскрыло детали инцидента с “вагнеровцами” на Мали

Война 21 века — это не только танковые бои и артиллерийские дуэли. Сейчас дела на фронте напрямую зависят от политической воли всего мира, и еще одна скрытая сторона влияния — киберпространство. Именно кибератаки и подрыв настроений внутри страны может стать залогом успеха для любой стороны.

Россия, начав войну в Украине, не ожидала, что события будут разворачиваться в таком русле, как сейчас. В частности, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини подтвердил поражение стратегического бомбардировщика России Ту-22МЗ.

— Это почти олимпийское достижение, — прокомментировал представитель ГУР.

Также Юсов рассказал об “урожайных” выходных: сейчас в России продолжаются кибератаки на важную инфраструктуру, вовлеченную в войну против Украины, продолжаются инциденты на российских НПЗ и других объектах.

Представитель Главного управления разведки также прокомментировал ситуацию с “вагнеровцами” в Мали.

— Безусловно, это будет иметь последствия. Сейчас россияне развернули активную деятельность на африканском направлении, чтобы влиять на геополитику и экономику. Но у России — не те потенциал и возможности.

То, что повстанцы получили необходимую информацию, которая позволила им провести операцию против российских военных преступников, это видел весь мир. Детали мы не будем разглашать, но, скажем так, продолжение будет, — сказал Юсов.

Также Андрей Юсов прокомментировал информацию о возможной передаче пленных “вагнеровцев” малийскими представителям в Украину.

— Это чувствительная информация, а все, что делает Украина, происходит в рамках международного права с учетом всех необходимых процедур, — добавил представитель ГУР.

О количестве военных преступлений россиян, а также какое наказание ждет виновных, мы писали в нашем другом материале: читай по ссылке.

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