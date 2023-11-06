Атака на зону наследия ЮНЕСКО: взрывы в Одессе ночью 6 ноября

Одесская область — любимый регион многих украинцев, но во время полномасштабной войны он постоянно страдает от атак россиян. В ночь на 6 ноября 2023 года российские военные атаковали Одессу различными типами ракет и ударными дронами, об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По словам Кипера, в результате ночной российской атаки на Одессу восемь местных жителей получили ранения.
Трем с незначительными ранениями предоставили необходимую помощь на месте, пятерых госпитализировали. Пострадавшие в больнице получают всю необходимую помощь, их состояние стабильное.
— Зафиксировано попадание ракет в центр города и по уже не используемому промышленному зданию.
Взрывной волной повреждены несколько многоэтажных жилых домов и музей в исторической части города (зона всемирного наследия ЮНЕСКО).
Ударные дроны Shahed-131/136 россияне направили по припортовой инфраструктуре Одессы. 15 беспилотников уничтожили наши силы ПВО, — рассказал Кипер.
Он добавил, что попаданием повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном.
6 ноября Одесскому национальному художественному музею исполняется 124 года.
— Именно в ночь на 6 ноября российские оккупанты “поздравили” нашу архитектурную достопримечательность ракетой, попавшей рядом, — прокомментировал глава ОВА.
В здании повреждены стены, выбиты стекла. Проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения дежурного объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.
Россияне наносят удары по Украине и с ракетоносителей, находящихся в Черном море, но украинские военные уже не раз метко наносили удары по этим кораблям. Ранее мы рассказывали об атаке на Керчь и ракетный корабль Аскольд.
Фото: Олег Кипер, Одесский национальный художественный музей
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