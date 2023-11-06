Атака на зону спадщини ЮНЕСКО: вибухи в Одесі вночі 6 листопада

Одещина — улюблений регіон багатьох українців, але під час повномасштабної війни він постійно страждає від атак росіян. У ніч проти 6 листопада 2023 року російські військові атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами, про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За словами Кіпера, внаслідок нічної російської атаки на Одесу вісім місцевих жителів дістали поранення.
Трьом із незначними пораненнями надали необхідну допомогу на місці, п’ятьох ушпиталено. Постраждалі у лікарні отримують всю необхідну допомогу, їхній стан стабільний.
— Є влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася.
Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста (зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО).
Ударні дрони Shahed-131/136 росіяни спрямували по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 безпілотників знищили наші сили ППО, — розповів Кіпер.
Він додав, що влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном.
6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки.
— Саме в ніч на 6 листопада російські окупанти “привітали” нашу архітектурну пам’ятку ракетою, що влучила поруч, — прокоментував голова ОВА.
У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло. Проводяться роботи з обстеження та фіксації пошкодження чергового обʼєкту в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Росіяни завдають ударів по Україні й з ракетоносіїв, що перебувають у Чорному морі, але українські військові вже не раз влучно завдавали ударів по цих кораблях. Раніше ми розповідали про атаку на Керч та ракетний корабель Аскольд.
Фото: Олег Кіпер, Одеський національний художній музей
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