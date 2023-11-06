Одещина — улюблений регіон багатьох українців, але під час повномасштабної війни він постійно страждає від атак росіян. У ніч проти 6 листопада 2023 року російські військові атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами, про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вибухи в Одесі: що відомо про обстріл 6 листопада 2023

За словами Кіпера, внаслідок нічної російської атаки на Одесу вісім місцевих жителів дістали поранення.

Трьом із незначними пораненнями надали необхідну допомогу на місці, п’ятьох ушпиталено. Постраждалі у лікарні отримують всю необхідну допомогу, їхній стан стабільний.

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— Є влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася.

Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста (зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО).

Атака на зону спадщини ЮНЕСКО: вибухи в Одесі вночі 6 листопада / 7 Фотографій

Ударні дрони Shahed-131/136 росіяни спрямували по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 безпілотників знищили наші сили ППО, — розповів Кіпер.

Він додав, що влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном.

Пошкодження Одеського художнього музею

6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки.

— Саме в ніч на 6 листопада російські окупанти “привітали” нашу архітектурну пам’ятку ракетою, що влучила поруч, — прокоментував голова ОВА.

У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло. Проводяться роботи з обстеження та фіксації пошкодження чергового обʼєкту в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Атака на зону спадщини ЮНЕСКО: вибухи в Одесі вночі 6 листопада / 5 Фотографій

Росіяни завдають ударів по Україні й з ракетоносіїв, що перебувають у Чорному морі, але українські військові вже не раз влучно завдавали ударів по цих кораблях. Раніше ми розповідали про атаку на Керч та ракетний корабель Аскольд.

Фото: Олег Кіпер, Одеський національний художній музей

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