Уламки з обличчя витягав пінцетом! Історія Миколи, який вижив під руїнами власного будинку

Село Кашперо-Миколаївка, що на Миколаївщині, росіяни окупували в перші тижні повномасштабного вторгнення. Перед тим як зайти колонами техніки в село, загарбники нещадно обстріляли будинки.

У селі понівечено майже півсотні хат. Нині тут уже беруться за відбудову та завдячують нашим бійцям, які торік швидко звільнили село.

Уламки з обличчя витягав пінцетом: історія Миколи з Кашперо-Миколаївки

— Я у лікарні побоявся сказати, ось ще уламки залишилися, — каже житель села Микола.

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Обличчя пана Миколи, жителя села Кашперо-Миколаївка, у шрамах. Торік у березні, перед окупацією села, росіяни гатили по будинках. Від страшного вибуху Микола опинився під завалами.

Мене як вдарило в цей бік, я втратив свідомість. По всій голові шрами, був повністю побитий склом, — розповідає Микола.

Під завалами власного будинку він дивом вижив. Навряд чи повернеться до своєї оселі, від неї лишилися самі руїни. Коли зайшли росіяни, почався справжній жах. Виїхати було неможливо. Від поранень чоловіка рятували родичі. Уламки витягала дружина.

Насилу знайшли пінцет у селі. Витягнули за вухом великий шматок. Росіяни сказали викликати швидку, бо без хірурга не обійдеться.

Але Микола не став викликати швидку, аби росіяни по ній не вдарили. У селі не було ані військових, ані техніки. Тому російські окупанти били лише по цивільних.

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Олег допомагає сусідці розбирати завали її будинку. Жінка вціліла, а оселя — повністю зруйнована. У перші дні повномасштабного вторгнення він повернувся з-за кордону, де працював. Але потрапити у рідне село не зміг. Тому став на оборону Миколаєва.

Росіяни зруйнували у цьому селі вщент сім будинків, ще 50 понівечили. Усього були в селі близько тижня. Потім їх вигнали ЗСУ. Село оговтується після руйнувань та окупації. Лагодять зруйноване, допомагають одне одному.

Раніше ми розповідали, як хірурги зі США та України оперували українських військових.

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