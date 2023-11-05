Осколки с лица вытаскивал пинцетом! История Николая, выжившего под руинами собственного дома

Село Кашперо-Николаевку Николаевской области россияне оккупировали в первые недели полномасштабного вторжения. Перед тем как зайти колоннами техники в село, захватчики беспощадно обстреляли дома.

В селе разбито почти полсотни домов. Сейчас здесь уже берутся за восстановление и благодарят наших военных, которые в прошлом году быстро освободили село.

Осколки с лица вытаскивал пинцетом: история Николая из Кашперо-Николаевки

— Я в больнице побоялся сказать, вот еще осколки остались, — говорит житель села Николай.

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Лицо Николая, жителя села Кашперо-Николаевка, в шрамах. В марте прошлого года, перед оккупацией села, россияне били по домам. От страшного взрыва Николай оказался под завалами.

Меня как ударило в эту сторону, я потерял сознание. По всей голове шрамы был полностью избит стеклом, — рассказывает Николай.

Под завалами собственного дома он чудом выжил. Вряд ли вернется в свой дом, от него остались одни руины. Когда зашли россияне, начался настоящий ужас. Выехать было невозможно. От ранений мужчину спасали родственники. Осколки вытаскивала жена.

С трудом нашли пинцет в селе. Вытащили за ухом большой кусок. Россияне сказали вызвать скорую, потому что без хирурга не обойдется.

Но Николай не стал вызывать скорую, чтобы россияне по ней не ударили. В селе не было ни военных, ни техники. Поэтому российские оккупанты били только по гражданским.

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Олег помогает соседке разбирать завалы ее дома. Женщина уцелела, а дом — полностью разрушен. В первые дни полномасштабного вторжения он вернулся из-за границы, где работал. Но попасть в родную деревню не смог. Поэтому стал на оборону Николаева.

Россияне разрушили в этом селе семь домов, еще 50 разбили. Всего были в селе около недели. Затем их выгнали ВСУ. Село приходит в себя после разрушений и оккупации. Люди чинят разрушенное, помогают друг другу.

Раньше мы рассказывали, как хирурги из США и Украины оперировали украинских военных.

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