Взрывы в Запорожье 4 марта: ситуация в городе сейчас

Суббота в Запорожье проходит неспокойно. В 13:14 в области началась воздушная тревога, а вскоре корреспонденты Суспільного сообщили о двух взрывах. Читай, что известно об этом.

Взрывы в Запорожье 4 марта

Сообщается, что после взрывов часть районов в Запорожье имеют проблемы с электроэнергией. Ожидаем официальную информацию.

Запорожская областная военная администрация призывает людей находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги и не публиковать фото- и видеоматериалы, которые могли бы помочь врагу корректировать огонь.

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Враг не оставляет цели запугать мирное население. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины! — пишут в Запорожской ОВА.

– Россияне обстреляли с. Марьевка в Запорожском районе. Были повреждены дома. К счастью, без жертв, – написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Также сегодня утром россияне обстреляли из артиллерии Гуляйпольскую общину Запорожской области, в результате чего погибли двое местных жителей.

Между тем, на фронте ситуация остается напряженной. Смотри, что рассказали защитники Бахмута о ситуации на передовой.

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