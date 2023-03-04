Вибухи в Запоріжжі 4 березня: ситуація в місті зараз

Субота в Запоріжжі проходить не спокійно. О 13:14 в області почалась повітряна тривога, а вже незабаром кореспонденти Суспільного повідомили про два вибухи. Читай, що наразі відомо про це.

Вибухи в Запоріжжі 4 березня

Повідомляється, що після вибухів частина районів у Запоріжжі мають проблеми з електроенергією. Очікуємо на офіційну інформацію.

Запорізька обласна військова адміністрація закликає людей перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги та не публікувати фото- та відеоматеріали, які могли б допомогти ворогу корегувати вогонь.

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Ворог не полишає мети залякати мирне населення. Зберігаємо спокій та віримо у Збройні сили України! — пишуть у Запорізькій ОВА.

– Росіяни обстріляли с. Мар’ївка у Запорізькому районі. Були пошкоджені будинки. На щастя, без жертв, — написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Також сьогодні зранку росіяни обстріляли з артилерії Гуляйпільську громаду Запорізької області, внаслідок чого загинули двоє місцевих жителів.

Тим часом на фронті ситуація залишається напруженою. Дивись, що розповіли оборонці Бахмута про ситуацію на передовій.

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