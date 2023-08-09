ЮНЕСКО планирует добавить Софию, Лавру и центр Львова в список Всемирного наследия в опасности — что это значит

Российские военные с начала полномасштабного вторжения уничтожили или повредили сотни культурных и исторических достопримечательностей в Украине. Недавно они нанесли значительный ущерб историческому центру Одессы и разрушили Спасо-Преображенский собор.

Поэтому ЮНЕСКО рекомендовала добавить в список объектов Всемирного наследия в опасности еще несколько объектов в Украине, учитывая угрозу их сохранения.

В этот список вошли Софиевский собор и монашеские здания рядом, Киево-Печерская лавра — в Киеве, а также ансамбль исторического центра Львова.

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Об этом сообщила во время брифинга глава бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески. Она подчеркнула, что культура имеет большое значение и влияет на стойкость нации во время войны.

По ее словам, окончательное решение относительно этих объектов комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО примет на встрече в сентябре этого года.

В целом, с начала полномасштабного вторжения и по состоянию на 26 июля 2023 в ЮНЕСКО подтвердили повреждение в Украине 274 объектов: 117 религиозных объектов, 27 музеев, 19 памятников, 12 библиотек, один архив, а также 98 зданий, имеющих исторический или художественный интерес.

Что такое мировое наследие ЮНЕСКО в опасности

Всемирное наследие ЮНЕСКО — уголки природы или рукотворные памятки, демонстрирующие богатство природы и возможности человеческого разума.

Список объектов Всемирного наследия в опасности — это отдельный список, в который эксперты ЮНЕСКО вносят места, находящиеся под угрозой исчезновения или уничтожения по причине природных катастроф или из-за вмешательства человека: войны, конфликты, загрязнения, браконьерство и т.д.

Объекты наследия ЮНЕСКО являются достоянием человечества и подлежат сохранению и популяризации в силу их особой культурной и исторической значимости.

Ранее мы рассказывали, как работает миссия ЮНЕСКО в Одессе и какие убытки понес город.

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