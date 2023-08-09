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ЮНЕСКО планирует добавить Софию, Лавру и центр Львова в список Всемирного наследия в опасности — что это значит

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 августа 2023, 10:00
ЮНЕСКО рекомендує додати Софію Київську, Лавру та центр Львова до переліку Світової спадщини в небезпеці
Фото: Pexels, Unsplash

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ЮНЕСКО планирует добавить Софию, Лавру и центр Львова в список Всемирного наследия в опасности — что это значит
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