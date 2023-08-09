ЮНЕСКО радить додати Софію, Лавру та центр Львова до переліку Світової спадщини в небезпеці — що це означає

Російські військові від початку повномасштабного вторгнення знищили чи пошкодили сотні культурних та історичних пам’яток в Україні. Нещодавно вони завдали значної шкоди історичному центру Одеси та зруйнували Спасо-Преображенський собор.

Тому ЮНЕСКО рекомендувала додати до переліку об’єктів Світової спадщини в небезпеці ще кілька об’єктів в Україні з огляду на загрозу їхньому збереженню.

До цього списку увійшли Софіївський собор та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра — у Києві, а також ансамбль історичного центру Львова.

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Про це повідомила під час брифінгу голова бюро ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі. Вона наголосила, що культура має велике значення та впливає на стійкість нації під час війни.

За її словами, остаточне рішення щодо цих об’єктів комітет Світової спадщини ЮНЕСКО ухвалить на зустрічі цього вересня.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення і станом на 26 липня 2023 у ЮНЕСКО підтвердили пошкодження в Україні 274 об’єктів: 117 релігійних об’єктів, 27 музеїв, 19 пам’ятників, 12 бібліотек, один архів, а також 98 будівель, які мають історичний чи художній інтерес.

Що таке світова спадщина ЮНЕСКО в небезпеці

Світова спадщина ЮНЕСКО — куточки природи чи рукотворні пам’ятки, які демонструють багатство природи й можливості людського розуму.

Список об’єктів Світової спадщини в небезпеці — це окремий список, до якого експерти ЮНЕСКО відносять місця, які перебувають під загрозою зникнення чи знищення внаслідок природних причин та катастроф або через втручання людини: війни, конфлікти, забруднення, браконьєрство тощо.

Об’єкти спадщини ЮНЕСКО є надбанням всього людства та підлягають збереженню і популяризації з огляду на їхню особливу культурну та історичну значущість.

Раніше ми розповідали, як працює місія ЮНЕСКО в Одесі та яких збитків зазнало місто.

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