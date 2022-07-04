Деньги на новую квартиру уже в этом году: кто и как может принять участие в программе Нова оселя

Тисячі жителів Київської області лишилися без домівок через бойові дії. Нині ті люди, які повернулися додому, вимушені жити в наметових містечках. Проте держава планує виплатити кошти постраждалим на нову квартиру вже цього року.

Відповідну програму затвердила Київська облрада. Згідно з програмою Нова оселя, у 2022–2023 рр. передбачається купівля квартир для двох тисяч сімей. Планується забезпечити тисячу сімей житлом цьогоріч і ще тисячу — наступного року.

Хто може отримати кошти на нову квартиру від держави

Нова оселя розроблена для жителів Київської області, які втратили дім через війну. Реєстри формуватимуть у порядку надходження заяв, але пріоритет надаватимуть сім’ям загиблих внаслідок збройної агресії РФ, а також:

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багатодітним сім’ям;

особам, які втратили працездатність;

людям пенсійного віку;

людям з інвалідністю.

Нову квартиру можна буде придбати у таких населених пунктах області: Березань, Біла Церква, Білогородка, Богуслав, Буча, Бровари, Гостомель, Глеваха, Ірпінь, Миронівка, Обухів, Погреби, Тарасівка, Чабани.

Як отримати кошти на нову квартиру від держави

Щоб взяти участь у цій програмі та отримати кошти на житло, треба подати відповідну заяву до органів місцевого самоврядування за місцем знаходження знищеного житла.

Документ має містити інформацію про те, що заявник та члени його родини ще не отримували будь-яких компенсацій за це житло.

Які ще потрібно подати документи:

копію інформаційного повідомлення (заяву) про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації;

копії документів, що посвідчують особу та громадянство України власника майна та членів сім’ї, які претендують на отримання квартири;

належним чином завірену копію документа, що посвідчує право власності на майно, що знищене внаслідок бойових дій;

копії реєстраційного номера облікової картки платника податків власника майна та членів сім’ї;

копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в отриманні коштів для придбання житла;

звіт за результатами обстеження, у якому зазначено, що будинок (квартира) підлягає повному або частковому демонтажу;

витяг з переліку потенційно аварійно небезпечних об’єктів, які потребують невідкладних робіт щодо часткового або повного демонтажу.

Після того як відповідні органи отримають документи та розглянуть твою заяву, якщо вони ухвалять рішення про виплату коштів, ти маєш піти в банк та відкрити поточний рахунок зі спеціальним режимом користування.

Далі реквізити відкритого рахунку передаються у Департамент містобудування та архітектури Київської облдержадміністрації. Потім на цей рахунок надійдуть гроші.

За ці кошти можна придбати житло протягом півроку з дня зарахування.

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