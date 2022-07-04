Гроші на нову квартиру вже цьогоріч: хто та як може взяти участь у програмі Нова оселя

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Липня 2022, 20:30
Українці отримають гроші на нову квартиру
Фото: Unsplash

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