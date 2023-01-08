Смотри не опоздай! Когда заканчиваются зимние каникулы 2022-2023 в Украине

Как приятно, когда из памяти возникают воспоминания о новогодних и рождественских праздниках в детстве. Везде тишина, хлопья снега и, конечно, каникулы.

Даже во взрослом возрасте порой так хочется, чтобы мир остановился хотя бы на несколько дней, дал отдохнуть от прошлого года и подготовиться к новому. Но в то же время следует не забывать, что даже самые приятные выходные имеют тенденцию заканчиваться и потом следует возвращаться к работе.

Так же многим школьникам очень скоро придется вернуться с отдыха за школьные парты, чтобы впитывать знания, которые когда-нибудь в будущем помогут им построить новое светлое будущее нашей страны. Так что остается только один вопрос. Когда оканчиваются зимние каникулы 2023 года?

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Когда зимние каникулы 2022-2023 в Украине

Министерство образования и науки Украины предоставило рекомендации учебным заведениям по определению дат для каникул.

В то же время каждый регион имеет право самостоятельно определить, когда начинать и заканчивать каникулы с учетом ситуации безопасности.

По рекомендациям, зимние каникулы в школах должны были начаться 26 декабря 2022 и закончиться 8 января 2023 года.

Однако каждая школа может самостоятельно сместить эти даты, учитывая, что общая продолжительность каникул в учебном году не должна превышать отметку в 30 дней.

Поэтому лучше обратиться за более подробной информацией в свое учебное заведение, которое могло изменить расписание и увеличить или уменьшить продолжительность отдыха.

В общей сложности учебный год ориентировочно продлится с 1 сентября и до 30 июня.

Когда зимние каникулы 2022-2023 в лицеях и колледжах

Также важно отметить, что в лицеях и колледжах учащиеся будут отдыхать на двух зимних каникулах.

Первые начались 25 декабря 2022 и закончатся 8 января 2023 года. А вторые продлятся с 10 февраля по 19 февраля 2023 года.

Во время длительных каникул у детей сбивается режим дня, поэтому нужно снова наладить часы отхода ко сну и пробуждение утром. Читай, как правильно будить детей с утра.

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