Дивись не запізнись! Коли закінчуються зимові канікули 2022-2023 в Україні

Як приємно, коли з пам’яті виринають спогади про новорічні та різдвяні свята у дитинстві. Скрізь тиша, лапатий сніг і, звісно, канікули.
Навіть у дорослому віці часом так хочеться, щоб світ зупинився хоча б на кілька днів, дав перепочити від минулого року та підготуватись до нового. Та водночас варто не забувати, що навіть найприємніші вихідні мають тенденцію закінчуватись і потім варто повертатись до роботи.
Так само багатьом школярам вже дуже скоро доведеться повернутись з відпочинку за шкільні парти, щоб всотувати знання, які колись у майбутньому допоможуть їм побудувати нове світле майбутнє нашої країни. Тож лишається тільки одне питання. Коли закінчуються зимові канікули 2023 року?
Міністерство освіти та науки України надало рекомендації закладам освіти щодо визначення дат для канікул.
Водночас кожен регіон має право самостійно визначити, коли розпочинати та закінчувати канікули з огляду на безпекову ситуацію.
За рекомендаціями, зимові канікули у школах мали розпочатись 26 грудня 2022 року та закінчитись 8 січня 2023 року.
За рекомендаціями, зимові канікули у школах мали розпочатись 26 грудня 2022 року та закінчитись 8 січня 2023 року.
Однак кожна школа може самостійно змістити ці дати, враховуючи, що загальна тривалість канікул у навчальному році не має перевищувати відмітку у 30 днів.
Тож ліпше звернутись за більш детальною інформацією до свого закладу освіти, який міг змінити розклад та подовжити чи зменшити тривалість відпочинку.
Загалом навчальний рік орієнтовно триватиме з 1 вересня і до 30 червня.
Також важливо зазначити, що у ліцеях та коледжах учні будуть відпочивати на двох зимових канікулах.
Перші розпочались 25 грудня 2022 року і закінчаться 8 січня 2023 року. А другі триватимуть з 10 лютого по 19 лютого 2023 року.
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