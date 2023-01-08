Дивись не запізнись! Коли закінчуються зимові канікули 2022-2023 в Україні

Як приємно, коли з пам’яті виринають спогади про новорічні та різдвяні свята у дитинстві. Скрізь тиша, лапатий сніг і, звісно, канікули.

Навіть у дорослому віці часом так хочеться, щоб світ зупинився хоча б на кілька днів, дав перепочити від минулого року та підготуватись до нового. Та водночас варто не забувати, що навіть найприємніші вихідні мають тенденцію закінчуватись і потім варто повертатись до роботи.

Так само багатьом школярам вже дуже скоро доведеться повернутись з відпочинку за шкільні парти, щоб всотувати знання, які колись у майбутньому допоможуть їм побудувати нове світле майбутнє нашої країни. Тож лишається тільки одне питання. Коли закінчуються зимові канікули 2023 року?

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Коли зимові канікули 2022-2023 в Україні

Міністерство освіти та науки України надало рекомендації закладам освіти щодо визначення дат для канікул.

Водночас кожен регіон має право самостійно визначити, коли розпочинати та закінчувати канікули з огляду на безпекову ситуацію.

За рекомендаціями, зимові канікули у школах мали розпочатись 26 грудня 2022 року та закінчитись 8 січня 2023 року.

Однак кожна школа може самостійно змістити ці дати, враховуючи, що загальна тривалість канікул у навчальному році не має перевищувати відмітку у 30 днів.

Тож ліпше звернутись за більш детальною інформацією до свого закладу освіти, який міг змінити розклад та подовжити чи зменшити тривалість відпочинку.

Загалом навчальний рік орієнтовно триватиме з 1 вересня і до 30 червня.

Коли зимові канікули 2022-2023 у ліцеях та коледжах

Також важливо зазначити, що у ліцеях та коледжах учні будуть відпочивати на двох зимових канікулах.

Перші розпочались 25 грудня 2022 року і закінчаться 8 січня 2023 року. А другі триватимуть з 10 лютого по 19 лютого 2023 року.

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