“Бежим, самолеты!”: об отваге оператора АЗС, которая помогала военным на Антоновском мосту

Когда каждый на своем месте, общество и нация могут двигаться вперед. А когда каждый на своем месте вовремя, в нужный момент — можно спасти целую страну и даже мир.
Об этом хорошо знает Анна Эсина — женщина в ночь с 24 на 25 февраля 2022 года собственноручно запускала АЗС, чтобы дать горючее нашим военным на Антоновском мосту. Тогда это была самая горячая точка на карте Херсона. О пережитом и как справилась с задачей, когда вокруг все пылало, женщина рассказала Суспільному.
Анна признается, что сначала, когда к АЗС подошли трое мужчин в гражданском, она отказалась давать им горючее — не поверила, что это были ВСУ. Но через некоторое время к ней с такой просьбой уже обратился заместитель городского головы, полиция и военные.
Увидев документы, женщина согласилась помочь.
— Когда мы приехали на Антоновский мост, на нем стояла битая техника, все разбомблено. Но были танки и БТР, которые нужно было заправлять, — вспоминает Анна. — На мосту у нас две АЗС. Одна была совсем разбита, вторая — более или менее жива, но питания в ней не было. Военный отодвинул дверь.
Я пролезла в щель и со своим управляющим в телефонном режиме начала запускать АЗС. На заправке я работала всего два месяца и не имела опыта, как самостоятельно включать всю систему.
Я пролезла в щель и со своим управляющим в телефонном режиме начала запускать АЗС. На заправке я работала всего два месяца и не имела опыта, как самостоятельно включать всю систему.
Но им не хватило буквально двух минут, чтобы заправиться. Как только девушка нашла необходимые блоки питания и поняла, как должна работать эта система — раздались взрывы.
— Я начала вводить на кассе пароль, тогда раздался второй взрыв и с потолка посыпалась штукатурка. Военный забегает, говорит: “Бежим!”. Я говорю: “Осталось две минуты”, а он: “Бежим! Самолеты!”
Женщина признается, что тогда осознала: это настоящая война. Ее начало трясти уже в относительно безопасном месте и она даже не могла ничего объяснить своим коллегам.
В Херсоне она оставалась еще три месяца, пока на заправке не распродали все запасы из резервуаров. Уже во время оккупации женщина решилась перебраться в Запорожье. Из-за тяжелых условий жизни она не выдержала, и в августе снова вернулась в Херсон.
После освобождения города Анна вернулась работать на свою АЗС. Работает там до сих пор.
После освобождения города Анна вернулась работать на свою АЗС. Работает там до сих пор.
Люди, которые идут на выполнение своей работы, несмотря на риск и опасность, ускоряют эту победу. Историю о пилоте, погибшем на выполнении важной задачи в войне против россиян, мы рассказывали тебе раньше.
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