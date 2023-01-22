“Бежим, самолеты!”: об отваге оператора АЗС, которая помогала военным на Антоновском мосту

Когда каждый на своем месте, общество и нация могут двигаться вперед. А когда каждый на своем месте вовремя, в нужный момент — можно спасти целую страну и даже мир.

Об этом хорошо знает Анна Эсина — женщина в ночь с 24 на 25 февраля 2022 года собственноручно запускала АЗС, чтобы дать горючее нашим военным на Антоновском мосту. Тогда это была самая горячая точка на карте Херсона. О пережитом и как справилась с задачей, когда вокруг все пылало, женщина рассказала Суспільному.

Анна признается, что сначала, когда к АЗС подошли трое мужчин в гражданском, она отказалась давать им горючее — не поверила, что это были ВСУ. Но через некоторое время к ней с такой просьбой уже обратился заместитель городского головы, полиция и военные.

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Увидев документы, женщина согласилась помочь.

— Когда мы приехали на Антоновский мост, на нем стояла битая техника, все разбомблено. Но были танки и БТР, которые нужно было заправлять, — вспоминает Анна. — На мосту у нас две АЗС. Одна была совсем разбита, вторая — более или менее жива, но питания в ней не было. Военный отодвинул дверь.

Я пролезла в щель и со своим управляющим в телефонном режиме начала запускать АЗС. На заправке я работала всего два месяца и не имела опыта, как самостоятельно включать всю систему.

Но им не хватило буквально двух минут, чтобы заправиться. Как только девушка нашла необходимые блоки питания и поняла, как должна работать эта система — раздались взрывы.

— Я начала вводить на кассе пароль, тогда раздался второй взрыв и с потолка посыпалась штукатурка. Военный забегает, говорит: “Бежим!”. Я говорю: “Осталось две минуты”, а он: “Бежим! Самолеты!”

Женщина признается, что тогда осознала: это настоящая война. Ее начало трясти уже в относительно безопасном месте и она даже не могла ничего объяснить своим коллегам.

В Херсоне она оставалась еще три месяца, пока на заправке не распродали все запасы из резервуаров. Уже во время оккупации женщина решилась перебраться в Запорожье. Из-за тяжелых условий жизни она не выдержала, и в августе снова вернулась в Херсон.

После освобождения города Анна вернулась работать на свою АЗС. Работает там до сих пор.

Люди, которые идут на выполнение своей работы, несмотря на риск и опасность, ускоряют эту победу. Историю о пилоте, погибшем на выполнении важной задачи в войне против россиян, мы рассказывали тебе раньше.

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