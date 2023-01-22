Розповіді

“Тікаємо, літаки!”: про відважну операторку АЗС, яка допомагала військовим на Антонівському мосту

Вікторія Мельник, редакторка сайту 22 Січня 2023, 15:00
Ганна Есіна
Фото: Суспільне

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