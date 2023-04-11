“Почему эти изверги должны решать, где именно мне жить?!”: большое интервью Комаровского о пережитом, украинцах и Путине

Полномасштабная война в Украине стала шоком для тех, кто долго толерировал российскую культуру, политику и самого Путина. Также ракеты в центре, на западе и севере страны стали холодным душем: люди засыпали 23 февраля, но “прокинулися 24 лютого”.
Как за более чем год великой войны изменилось состояние украинцев, а также о личном переживании событий в интервью рассказал украинский детский врач Евгений Комаровский в телемарафоне Єдині новини.
В настоящее время известный детский врач живет между двумя городами: родным Харьковом и Киевом, где ему и команде удалось собрать независимую студию для коммуникации с людьми.
— В первые дни войны мне казалось, что моя задача — говорить тем, кто меня читает, кто меня знает, — признается Комаровский.
Те ребята, которые сейчас идут убивать нас, вырастали на моих книгах, которые читали их мамы.
Те ребята, которые сейчас идут убивать нас, вырастали на моих книгах, которые читали их мамы.
Я считал, что у меня есть шанс достучаться до этих матерей из России и Беларуси, потому что они знают, что доктор Комаровский всегда говорит то, что думает. Но те, кто зомбирован и убежден, что “Большой Пу” прав — их уже не вылечишь.
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А те, кто знал, понимал это и до моих обращений. Выехали из России, не пускали детей на войну, рассказывает Комаровский.
Врач говорит: из шести миллионов подписчиков-россиян от его блога отписался только миллион пользователей. Другие слушали все, что он рассказывал, и практически восемь месяцев Евгений Комаровский вообще не говорил на тему медицины.
— Меня жена разбудила в пять утра, в Харькове. Говорит: “Слышишь, реальная канонада?!” Я это понимал, но внутренне не был готов к таким масштабам. Опять же, до начала полномасштабной войны я общался с людьми, которые, по моему мнению, были компетентны в таком вопросе.
И тогда я слышал только два мнения: “Обострение будет, но танки не поедут”. А второе: “Ну Путин же не идиот”. А оказалось, что все-таки идиот.
И тогда я слышал только два мнения: “Обострение будет, но танки не поедут”. А второе: “Ну Путин же не идиот”. А оказалось, что все-таки идиот.
Эта мысль и сыграла с нами плохую шутку, заключает Комаровский.
— Не дождемся. Быстро он не умрет, нам нужно свое делать, а не надеяться на это.
Относительно “хороших россиян” и общения с гражданами в РФ у доктора Комаровского свое мнение: мы все недооценили силу пропаганды в 21 веке.
Все те, с кем я общался, выехали из России после 2014 года. Сейчас там две или три семьи: они не пишут мне, боятся подставить себя.
Все те, с кем я общался, выехали из России после 2014 года. Сейчас там две или три семьи: они не пишут мне, боятся подставить себя.
— Я думаю, если начать дезомбирование россиян тем же телевизором, то через 10–15 лет из них могут быть нормальные люди, — предполагает врач.
В любом случае, что бы там не происходило, для наших людей это уже не имеет никакого значения. Мы на два – три поколения минимум поставили крест на любых связях с россиянами.
Однозначно год полномасштабного вторжения и активные обстрелы повлияли на украинцев. Об этом говорят все психологи.
— Мы все сейчас — психологически пострадали. Потому что мы, психологически пострадавшие взрослые, каким-то образом пытаемся общаться с нашими детьми. И это — катастрофа.
Дети, находящиеся с психологически травмированными взрослыми, априори не могут быть здоровыми. И это плохо для всей нашей страны. Например, можем говорить, что судьба Украины будет решаться дважды: первый раз — на фронте, а второй — после окончания боевых действий.
Ибо вопрос возникнет: “Папа в Европу или семья из Европы в Украину?”
Ибо вопрос возникнет: “Папа в Европу или семья из Европы в Украину?”
Другой аспект — это физическое здоровье украинцев. Ведь за последний год многие украинцы начали злоупотреблять алкоголем, начали курить те, кто до этого не курил. И это влияет на общий генофонд страны.
— Наши люди стали жить синдромом отложенного дня. Они “забили” на свое здоровье, и это очень плохо.
— Однозначно да. Каждый защитник, который пошел на фронт, стремится, чтобы его семья была в безопасности и счастлива.
Каждый любящий человек, например мужчина, будет настаивать, чтобы его жена отдохнула и улыбалась. Ради них обоих, их детей. Это нормально.
— Мне важно чувствовать мою страну, мой народ. Быть рядом. Конечно, я был бы спокойнее, если бы моя жена и невестка с детьми уехали, но они тоже не хотят этого делать.
И вообще, почему эти изверги должны решать, где именно мне жить?! Я буду здесь, в родной стране.
И вообще, почему эти изверги должны решать, где именно мне жить?! Я буду здесь, в родной стране.
По словам Комаровского, 24 февраля он с семьей уехал из родного Харькова из-за многочисленных угроз в адрес врача. Это были российские военные, которые писали, что идут “денацифицировать” Комаровского.
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Комаровский говорит: украинцам теперь нужно уметь защищать себя и свою страну, потому что жить с бешеным соседом мы будем еще долгие годы. А еще призывает всех быть более толерантными и терпеливыми, не воровать и не врать — это значительно ускорит победу украинцев над внутренними врагами.
Путь Украины к переменам лежит также через нашу культуру. Ранее Алла Загайкевич в эксклюзивном интервью рассказывала, как нам нужно искоренять российскую культуру и как развивается музыкальное искусство в стране.
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