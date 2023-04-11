“Почему эти изверги должны решать, где именно мне жить?!”: большое интервью Комаровского о пережитом, украинцах и Путине

Полномасштабная война в Украине стала шоком для тех, кто долго толерировал российскую культуру, политику и самого Путина. Также ракеты в центре, на западе и севере страны стали холодным душем: люди засыпали 23 февраля, но “прокинулися 24 лютого”.

Как за более чем год великой войны изменилось состояние украинцев, а также о личном переживании событий в интервью рассказал украинский детский врач Евгений Комаровский в телемарафоне Єдині новини.

О личном Комаровского

В настоящее время известный детский врач живет между двумя городами: родным Харьковом и Киевом, где ему и команде удалось собрать независимую студию для коммуникации с людьми.

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— В первые дни войны мне казалось, что моя задача — говорить тем, кто меня читает, кто меня знает, — признается Комаровский.

Те ребята, которые сейчас идут убивать нас, вырастали на моих книгах, которые читали их мамы.

Я считал, что у меня есть шанс достучаться до этих матерей из России и Беларуси, потому что они знают, что доктор Комаровский всегда говорит то, что думает. Но те, кто зомбирован и убежден, что “Большой Пу” прав — их уже не вылечишь.

А те, кто знал, понимал это и до моих обращений. Выехали из России, не пускали детей на войну, рассказывает Комаровский.

Врач говорит: из шести миллионов подписчиков-россиян от его блога отписался только миллион пользователей. Другие слушали все, что он рассказывал, и практически восемь месяцев Евгений Комаровский вообще не говорил на тему медицины.

— Вы были готовы к 24 февраля? Где проснулись?

— Меня жена разбудила в пять утра, в Харькове. Говорит: “Слышишь, реальная канонада?!” Я это понимал, но внутренне не был готов к таким масштабам. Опять же, до начала полномасштабной войны я общался с людьми, которые, по моему мнению, были компетентны в таком вопросе.

И тогда я слышал только два мнения: “Обострение будет, но танки не поедут”. А второе: “Ну Путин же не идиот”. А оказалось, что все-таки идиот.

Эта мысль и сыграла с нами плохую шутку, заключает Комаровский.

— Как вы, с точки зрения врача, оцениваете сейчас Путина?

— Не дождемся. Быстро он не умрет, нам нужно свое делать, а не надеяться на это.

Относительно “хороших россиян” и общения с гражданами в РФ у доктора Комаровского свое мнение: мы все недооценили силу пропаганды в 21 веке.

Все те, с кем я общался, выехали из России после 2014 года. Сейчас там две или три семьи: они не пишут мне, боятся подставить себя.

— Я думаю, если начать дезомбирование россиян тем же телевизором, то через 10–15 лет из них могут быть нормальные люди, — предполагает врач.

В любом случае, что бы там не происходило, для наших людей это уже не имеет никакого значения. Мы на два – три поколения минимум поставили крест на любых связях с россиянами.

Как изменились украинцы во время войны

Однозначно год полномасштабного вторжения и активные обстрелы повлияли на украинцев. Об этом говорят все психологи.

— Каково психологическое состояние украинцев сейчас?

— Мы все сейчас — психологически пострадали. Потому что мы, психологически пострадавшие взрослые, каким-то образом пытаемся общаться с нашими детьми. И это — катастрофа.

Дети, находящиеся с психологически травмированными взрослыми, априори не могут быть здоровыми. И это плохо для всей нашей страны. Например, можем говорить, что судьба Украины будет решаться дважды: первый раз — на фронте, а второй — после окончания боевых действий.

Ибо вопрос возникнет: “Папа в Европу или семья из Европы в Украину?”

Другой аспект — это физическое здоровье украинцев. Ведь за последний год многие украинцы начали злоупотреблять алкоголем, начали курить те, кто до этого не курил. И это влияет на общий генофонд страны.

— Наши люди стали жить синдромом отложенного дня. Они “забили” на свое здоровье, и это очень плохо.

— Имеют ли право люди в тылу чувствовать радость, отдыхать?

— Однозначно да. Каждый защитник, который пошел на фронт, стремится, чтобы его семья была в безопасности и счастлива.

Каждый любящий человек, например мужчина, будет настаивать, чтобы его жена отдохнула и улыбалась. Ради них обоих, их детей. Это нормально.

— Почему вы не уехали за границу? У вас была и есть такая возможность.

— Мне важно чувствовать мою страну, мой народ. Быть рядом. Конечно, я был бы спокойнее, если бы моя жена и невестка с детьми уехали, но они тоже не хотят этого делать.

И вообще, почему эти изверги должны решать, где именно мне жить?! Я буду здесь, в родной стране.

По словам Комаровского, 24 февраля он с семьей уехал из родного Харькова из-за многочисленных угроз в адрес врача. Это были российские военные, которые писали, что идут “денацифицировать” Комаровского.

Комаровский говорит: украинцам теперь нужно уметь защищать себя и свою страну, потому что жить с бешеным соседом мы будем еще долгие годы. А еще призывает всех быть более толерантными и терпеливыми, не воровать и не врать — это значительно ускорит победу украинцев над внутренними врагами.

Путь Украины к переменам лежит также через нашу культуру. Ранее Алла Загайкевич в эксклюзивном интервью рассказывала, как нам нужно искоренять российскую культуру и как развивается музыкальное искусство в стране.

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